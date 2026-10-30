Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς.

IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψε με τον 4ο κύκλο επεισοδίων στην οθόνη του Star, πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ!

Τι θα δούμε στο 3ο επεισόδιο Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 22:10

Η Πηνελόπη και ο Αργύρης αναγκάζονται να δηλώσουν επισήμως τη σχέση τους, στη Σοφία.

Στο γραφείο, παρουσιάζεται μια κυρία που καταγγέλλει μια σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα, περιγράφοντας τον θύμα, τον δράστη και τον χώρο όπου συνέβη.

Ισχυρίζεται ότι αυτές τις πληροφορίες τις έχει λάβει από τα πνεύματα!

{https://www.youtube.com/watch?v=m3T3XPWaX-0}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεν την παίρνουν στα σοβαρά, μέχρι την επόμενη μέρα που τη βρίσκουν δολοφονημένη. Η έρευνα τούς οδηγεί σε μια πολυκατοικία, όπου όλοι οι ένοικοι καταθέτουν ότι δεν αντιλήφθηκαν κάποια επίθεση. Η Πηνελόπη, όμως, αμφιβάλλει και, τελικά, καταφέρνει να ανακαλύψει το θύμα και τον δράστη. Όλοι άκουσαν τι συνέβαινε, αλλά κανείς δεν έτρεξε να βοηθήσει το θύμα, πιστεύοντας ότι θα το κάνει κάποιος άλλος.

Είναι το λεγόμενο «φαινόμενο του περαστικού». Η Πηνελόπη, βρίσκει στο κινητό του Αργύρη μια κράτηση σε Airbnb.

{https://www.youtube.com/watch?v=R1eoITF6JoQ}

Υποψιάζεται ότι υπάρχει άλλη γυναίκα στη ζωή του, αλλά αυτό που θα διαπιστώσει παρακολουθώντας τον, είναι ακόμη χειρότερο: Ο Αργύρης κατέφυγε στο Airbnb για να περάσει μόνος του ένα ήσυχο βράδυ…