Οι καλεσμένοι της Φαίης Σκορδά.

Το πρώτο μας Σαββατοκύριακο στο «FOR YOU» ήταν γεμάτο χαμόγελα, ενδιαφέρουσες ιστορίες και ξεχωριστές συναντήσεις! Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της έρχονται αυτό το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 09:50, στον ΑΝΤ1, με την ίδια θετική διάθεση και ζεστασιά, για να μοιραστούν όμορφες στιγμές και να φιλοξενήσουν ξεχωριστούς καλεσμένους.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο στο «FOR YOU» ήταν γεμάτο χαμόγελα, ενδιαφέρουσες ιστορίες και ξεχωριστές συναντήσεις. Η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της έρχονται αυτό το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 09:50, στον ΑΝΤ1, με την ίδια θετική διάθεση και ζεστασιά, για να μοιραστούν ακόμα περισσότερες όμορφες στιγμές. Στο πλευρό της, ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσόκου, αλλά και o Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο chef Γιώργος Τσούλης.

Και αυτή την εβδομάδα, η παρέα του «FOR YOU» μεγαλώνει, υποδεχόμενη ξεχωριστά πρόσωπα, με ενδιαφέρουσες διαδρομές και δυνατές ιστορίες, που έχουν πολλά να μοιραστούν.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο πλατό του «FOR YOU» θα είναι η Κλέλια Ρένεση.

Η αγαπημένη ηθοποιός, με την εκρηκτική προσωπικότητα, τον δυναμισμό και την αυθεντικότητά της, έρχεται στην παρέα της Φαίης Σκορδά. Με μία ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία, η Κλέλια Ρένεση έχει κερδίσει το κοινό με το ταλέντο και την αντισυμβατική της παρουσία. Φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ενσαρκώνοντας την Ξένια Αβραμίδου, μια δυναμική, λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του ’80, την απόλυτη ντίβα της νυχτερινής Πάτρας.

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Μια γυναίκα γεμάτη πάθος, φιλοδοξία και αντιφάσεις, που βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιλογές του παρελθόντος και τη δύσκολη σχέση με την κόρη της. Ένας απαιτητικός ρόλος, στον οποίο η Κλέλια Ρένεση συνδυάζει την υποκριτική με το τραγούδι, ερμηνεύοντας η ίδια τα τραγούδια της ηρωίδας της.

Το Σάββατο ο Bob Dimitrov, προσωπικός φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη, εμπιστεύεται τη Φαίη Σκορδά και τον ΑΝΤ1 και μιλά για πρώτη φορά μετά την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή

Σε μια βαθιά προσωπική συνέντευξη, μοιράζεται όσα έζησε δίπλα του και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής του. Μιλά για την τελευταία νύχτα που πέρασαν μαζί, την αλήθεια για τη σχέση του τραγουδιστή με την οικογένειά του, αλλά και για πρόσωπα που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την απώλεια του φίλου του μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Αναφέρεται, επίσης, στα όνειρα και τα σχέδια του Γιώργου Μαζωνάκη, στο αγγλικό τραγούδι που ήθελε να ηχογραφήσει, στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, αλλά και στο τελευταίο μήνυμα που του έστειλε και δεν διαβάστηκε ποτέ.

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Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στο πλατό του «FOR YOU» έρχονται ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός, που ξεχωρίζει για τις δυνατές ερμηνείες του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο, πρωταγωνιστεί φέτος στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο & Αγκάθι», ενσαρκώνοντας τον Παναγή Αρβανίτη, τον ισχυρό πατριάρχη της οικογένειας των Αρβανιταίων.

Έναν άνθρωπο με ακλόνητες αρχές, αυστηρό αλλά και βαθιά τρυφερό, που έχει χτίσει με κόπο και αποφασιστικότητα την περιουσία και το κύρος του. Μαζί του η συμπρωταγωνίστριά του στο θέατρο, η ταλαντούχα Έλενα Μαυρίδου, μια ηθοποιός και σκηνοθέτης με ξεχωριστή καλλιτεχνική διαδρομή και έντονη παρουσία στη θεατρική σκηνή.

Την Κυριακή, η Φαίη Σκορδά υποδέχεται και τη χειρουργό μαστού Νατάσα Παζαΐτη, σε μια συζήτηση με ιδιαίτερη σημασία

Με αφορμή τον Οκτώβριο, τον μήνα που είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, το «FOR YOU» αναδεικνύει ένα μήνυμα που μας αφορά όλους και παραμένει επίκαιρο κάθε μέρα του χρόνου.

Σε μια ουσιαστική συζήτηση, μιλούν για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες για τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, αλλά και για το «μετά», την επόμενη μέρα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

Η συζήτηση, όμως, θα οδηγηθεί και σε πιο προσωπικά μονοπάτια, καθώς η Νατάσα Παζαΐτη ανοίγει την καρδιά της στη Φαίη και μοιράζεται άγνωστες πτυχές της ζωής της, της καθημερινότητάς της, αλλά και του ρόλου της ως μητέρα δύο παιδιών.

«FOR YOU». Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, στον ΑΝΤ1.