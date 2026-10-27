Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς «Ντέρτι».

Το «Ντέρτι» συνεχίζει να γράφει στην οθόνη την καθηλωτική ιστορία του από Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:30.

Μία ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

«Ντέρτι» - Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 17

Η Στέλλα είναι σοκαρισμένη και απογοητευμένη που ο Γιάννης δεν εμφανίστηκε στο ραντεβού τους. Με τον Άρη, ξαναβρίσκει τη χαμένη εμπιστοσύνη της, όμως κανείς από τους δύο δεν υποψιάζεται τι μπορεί να συμβαίνει εν αγνοία τους.

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Η Ξένια βλέπει τον Λευτέρη να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από εκείνη, ενώ η σχέση της με τη Στέλλα παραμένει εύθραυστη.

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Ο Αλέκος ετοιμάζεται για την παραλαβή του φορτίου, αλλά ένα κακό προαίσθημα τον κάνει να προετοιμάσει την Ξένια για την περίπτωση που κάτι θα πάει στραβά.

Ο Άρης ετοιμάζεται με τον Παύλο και την ομάδα τους για την επιχείρηση σύλληψης του Αλέκου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να εντοπίσει και τον Γιάννη που φαίνεται να έχει εξαφανιστεί.

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Η Φωτεινή και ο Λάζαρος έρχονται πιο κοντά, με τα παλιά απωθημένα να βγαίνουν στην επιφάνεια, ενώ η Μάρθα βυθίζεται επικίνδυνα στο πένθος της για τον Κωστή.

Και καθώς η Καίτη βρίσκει στη Λιλίκα και τον Μάκη την οικογένεια που πάντα της έλειπε, η Βούλα ανοίγει άθελά της ένα νέο ρήγμα ανάμεσα στη Στέλλα και την Ξένια.