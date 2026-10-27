Η παρέμβαση διαδηλωτών σημειώθηκε εν μέσω μαζικών μετεκλογικών συγκεντρώσεων στη Σερβία, ενώ δημοσιογραφική ένωση ζητά την ανάκληση της άδειας του σταθμού, ο οποίος υποστήριζε ανοικτά τον Βούτσιτς.

Ένταση επικράτησε αργά το βράδυ της Δευτέρας (26/10) σε τηλεοπτικό σταθμό της Σερβίας, που υποστηρίζει τον πρώην πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, όταν ομάδα διαδηλωτών «μπούκαρε» στις εγκαταστάσεις και παρενέβη στη ζωντανή ροή του προγράμματος, ζητώντας μάλιστα τη σύλληψη του υπευθύνου.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται στους δρόμους πολλών σερβικών πόλεων για δεύτερη μέρα, πανηγυρίζοντας την ιστορική επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η οποία έβαλε τέλος στην 14ετη διακυβέρνηση Βούτσιτς.

Πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά από το Informer TV έδειξαν περίπου 30 άτομα να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του σταθμού και να περικυκλώνουν τον διευθυντή και ιδιοκτήτη του, Ντράγκαν Βούτσιτσεβιτς.

{https://x.com/Reuters/status/2115118830665994420}

Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν συνθήματα όπως «Έτσι είναι η ελεύθερη Σερβία» και «Πού είναι τώρα ο Βούτσιτς;», ενώ άλλοι ζητούσαν να συλληφθεί ο επικεφαλής του σταθμού.

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Ο πρώην πρόεδρος αντέδρασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. Σε ανάρτησή του, φορώντας φούτερ με τη λέξη «συγγνώμη» διαγραμμένη, χαρακτήρισε το περιστατικό επίθεση στην ελευθερία του λόγου και στην ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας.

{https://www.instagram.com/p/De-GJbbR8OH/}

Παράλληλα, ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού Pink TV στο Βελιγράδι, ο οποίος επίσης στηρίζει τον Βούτσιτς. Το κτίριο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Έκκληση για μαζική αυτοσυγκράτηση

Παρά τη μαζική συμμετοχή των πολιτών στις μετεκλογικές συγκεντρώσεις, η Φοιτητική Λίστα δε διαθέτει σαφή και ενιαία ηγεσία. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρόσωπα «κλειδιά» που θα κληθούν να αναλάβουν την προεδρία και τις υπόλοιπες κυβερνητικές θέσεις.

Ο επικεφαλής υποψήφιος της Φοιτητικής Λίστας, ο καρδιολόγος Ίλια Σρντάνοβιτς, απηύθυνε έκκληση προς τους υποστηρικτές του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

«Σας ζητάμε να παραμείνετε ψύχραιμοι και αξιοπρεπείς μέχρι το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, όπως ακριβώς κάνατε μέχρι σήμερα», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μορφή βίας.

Καταγγελίες για τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης

Στο μεταξύ, η Ανεξάρτητη Ένωση Δημοσιογράφων της Σερβίας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη (27/10) θα καταθέσει αίτημα για την ανάκληση της άδειας εκπομπής του Informer TV. Ως αιτιολογία επικαλέστηκε συστηματικές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την άδεια λειτουργίας του σταθμού.

Η κίνηση προκάλεσε την αντίδραση του Ντράγκαν Βούτσιτσεβιτς, ο οποίος δήλωσε στο Reuters ότι η νέα πολιτική κατάσταση οδηγεί σε προσπάθειες περιορισμού των μέσων ενημέρωσης.

«Την πρώτη κιόλας ημέρα της εξουσίας της Φοιτητικής Λίστας θέλουν να απαγορεύσουν τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν αποκαλύψει τα πάντα για τον εαυτό τους και τίποτα για εμάς», υποστήριξε.

Νωρίτερα, η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTV, που εκπέμπει στην περιοχή της Βοϊβοντίνα, ξεκίνησε το βραδινό δελτίο ειδήσεων με μια ασυνήθιστη ανακοίνωση. Το μέσο ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, αναγνωρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκε στον ρόλο του και κάνοντας λόγο για μονομερή ενημέρωση χωρίς επαρκή κριτική προσέγγιση.

{https://x.com/nexta_tv/status/2114994949145952265}

Η κίνηση θύμισε ανάλογη πρωτοβουλία της ουγγρικής κρατικής τηλεόρασης τον Ιούλιο, μετά την εκλογική ήττα του κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, η οποία είχε σημειωθεί τρεις μήνες νωρίτερα. Τότε, στην οθόνη του σταθμού εμφανίστηκε μαύρο φόντο με το μήνυμα: «Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να λένε ψέματα. Ζητούμε συγγνώμη που το κάναμε για πολλά χρόνια».

Στην 104η θέση η Σερβία στην ελευθερία του Τύπου

Η κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο της κριτικής διεθνών οργανισμών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2026 των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, η χώρα κατατάσσεται στην 104η θέση μεταξύ 180 κρατών, τη χειρότερη επίδοσή της μέχρι σήμερα και τη χαμηλότερη στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕ και των Βαλκανίων.

Παράλληλα, η οργάνωση παρακολούθησης εκλογών Crta ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί πανεθνικής εμβέλειας αφιέρωσαν περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού χρόνου προβολής πολιτικών προσώπων σε εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, η Φοιτητκή Λίστα παρουσιαζόταν με αρνητικό τρόπο σε ποσοστό άνω του 80% των περιπτώσεων κατά τις οποίες γινόταν αναφορά στο κίνημα.

Με πληροφορίες του Reuters