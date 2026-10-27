Όταν στα τέλη του 2016 έσκασε το κανόνι των Carrefour Μαρινόπουλος με τους 13.000 εργαζόμενους...

Η ομηρεία στην οποία έχουν βρεθεί οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan από τους χειρισμούς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τις δικαστικές εξελίξεις δεν είναι πρωτόγνωρη. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν εάν παραμένουν εργαζόμενοι, αν είναι άνεργοι, αν θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους, αν πρέπει να εγγραφούν στο ταμείο ανεργίας, επειδή ο επιχειρηματίας τα έκανε μαντάρα.

Όταν στα τέλη του 2016 έσκασε το κανόνι των Carrefour ο Μαρινόπουλος, με την εν λόγω υπόθεση να είναι τεραστίων διαστάσεων σε σχέση με την Pizza Fan καθώς αφορούσε οφειλές αντίστοιχες με το 1% του ΑΕΠ της χώρας, 13.000 εργαζόμενοι των Carrefour βρέθηκαν στην ίδια κατάσταση. Με τους επιχειρηματίες εξαφανισμένους, ο τότε υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε να φέρει εις πέρας τη μεγαλύτερη επιχειρηματική διάσωση που είχε επιχειρηθεί, προκειμένου να διασφαλιστούν εργαζόμενοι και προμηθευτές, συνολικά περισσότεροι δηλαδή από 20.000 επαγγελματίες. Μετά από πολύμηνες προσπάθειες το κατάφερε μέσα από τη συμφωνία με την αλυσίδα Σκλαβενίτης.

Γιατί η στήλη το θυμάται τώρα αυτό; Αφενός γιατί είναι αυτονόητη υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης να μεριμνήσει για τους εργαζόμενους που εν μία νυκτί μένουν στο δρόμο. Και αφετέρου γιατί σε λίγες ημέρες, στις 18 Νοεμβρίου, συμπληρώνεται ένας χρόνος από το θάνατό του. Και το υπόδειγμά του παραμένει επίκαιρο.

Ν.Α.