Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού για την ονομαστική εορτή του συντρόφου της.

Μέσα από μία ιδιαίτερη και άκρως τρυφερή ανάρτηση θέλησε να ευχηθεί η Δούκισσα Νομικού στον σύντροφό της, Δημήτρη Θεοδωρίδη, για την ονομαστική του εορτή.

Με αφορμή την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, το γνωστό μοντέλο, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μία σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ξεχωριστά μηνύματα, εκφράζοντας την αγάπη της για τον σύζυγό της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Δούκισσα Νομικού, έγραψε χαρακτηριστικά: «Happy nameday my D», ενώ κάθε φωτογραφία περιλάμβανε και μία διαφορετική αφιέρωση αποτυπώνοντας στιγμές από την κοινή τους ζωή.

Στην πρώτη φωτογραφία, το μοντέλο, έγραψε: «Αυτό και να σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου κάθε χρόνο», αναφερόμενη σε μία από τις συνήθειές τους όλα αυτά τα χρόνια.

Σε άλλη φωτογραφία, συμπλήρωσε: «Αυτό και να μην κρατήσω ποτέ του χέρι άλλου άνδρα», αναφερόμενη σε μία από τις συνήθειες που θα ήθελε να διατηρήσει για τα επόμενα χρόνια της κοινής τους ζωής.

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Σε επόμενη φωτογραφία, στην οποία πόζαρε στο πλευρό του συζύγου της έγραψε: «Αυτό και να κάνουμε τις συνηθισμένες ημέρες να μοιάζουν ξεχωριστές».

Και στο τελευταίο στιγμιότυπο πρόσθεσε: «Αυτό και να μεγαλώνουμε παρέα».

{https://www.instagram.com/p/De9yfEPDc0Y/?hl=el&img_index=1}