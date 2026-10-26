Νέο επεισόδιο την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 00:10, με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Η ιστορία της κατοχικής Αθήνας, αν και άγνωστη σε πολλούς, βρίσκεται σε κοινή θέα: στους δρόμους που διασχίζουμε καθημερινά, σε κτίρια που επιτάχθηκαν από τους κατακτητές, στα υπόγεια όπου σώζονται ακόμη τα τελευταία μηνύματα των κρατουμένων.

Το «MEGA Stories» και η Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφουν στην Αθήνα της περιόδου 1941- 1944. Μέσα από ιστορικούς τόπους, οικογενειακά αρχεία και προσωπικές μαρτυρίες, η εκπομπή ανασυνθέτει τη ζωή στην κατεχόμενη πρωτεύουσα και τη δράση της Αντίστασης.

Συνοδοιπόρος σε αυτή τη διαδρομή είναι ο ιστορικός και συγγραφέας, Μενέλαος Χαραλαμπίδης.

Η κάμερα της εκπομπής κατεβαίνει στα υπόγεια της Κοραή 4, τα οποία οι γερμανικές δυνάμεις Κατοχής χρησιμοποίησαν ως κρατητήρια. Ονόματα, ημερομηνίες, σχέδια και μηνύματα παραμένουν χαραγμένα στους τοίχους.

«MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου – Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Στη Μέρλιν 6, όπου βρισκόταν η έδρα της Γκεστάπο στην Αθήνα, η αφήγηση στρέφεται στους ανθρώπους που ανακρίθηκαν και βασανίστηκαν πριν οδηγηθούν στις φυλακές, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή στην εκτέλεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Λέλα Καραγιάννη, εγγονή και συνονόματη της αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης, μιλά για τη γιαγιά της ως ιστορικό πρόσωπο, αλλά και ως μητέρα επτά παιδιών που έθεσε το σπίτι και την οικογένειά της στην υπηρεσία της αντιστασιακής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα».

Η Λέλα Καραγιάννη συνελήφθη και βασανίστηκε από τους Γερμανούς και εκτελέστηκε στο Χαϊδάρι, στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.

Ο επιζών του Ολοκαυτώματος, Βενιαμίν Αλμπάλας, θυμάται πώς, μικρό παιδί, αναγκάστηκε να κρυφτεί και να ζήσει με πλαστή ταυτότητα και διαφορετικό όνομα για να σωθεί από τον διωγμό των Εβραίων. Η μαρτυρία του καταγράφει όσα έζησε η εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας, αλλά και τη

βοήθεια ανθρώπων που έκρυψαν και προστάτευσαν τους διωκόμενους συμπολίτες τους.

Στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, η Ιωάννα Μιχελάκου αφηγείται την ιστορία του θείου της, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση του ΕΛΑΣ κατά την οποία σκοτώθηκε ο Γερμανός υποστράτηγος Φραντς Κρεχ, στις 27 Απριλίου 1944.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, οι γερμανικές αρχές εκτέλεσαν στην Καισαριανή 200 κομμουνιστές κρατουμένους, παρουσιάζοντας την εκτέλεσή τους ως αντίποινο για τον θάνατό του. Ανάμεσά τους ήταν ο Δημήτρης Κυριακούδης από το Σιτοχώρι Σερρών. Ο εγγονός του, που φέρει το ίδιο όνομα, ανασυνθέτει την ιστορία ενός παππού που δεν γνώρισε και μιλά για τον τρόπο, με τον οποίο η απουσία του καθόρισε την οικογένεια στις δεκαετίες που ακολούθησαν.

Ο γαλλογερμανός ιστορικός Βαλεντίν Σνάιντερ, επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μιλά για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200, που ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας και εξηγεί τι προσθέτουν στα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία για την Πρωτομαγιά του 1944.

Πώς αφηγείται κανείς την Κατοχή, όταν οι τελευταίοι αυτόπτες μάρτυρες λιγοστεύουν; Τι μπορούν να προσθέσουν οι ίδιοι οι τόποι, τα οικογενειακά αρχεία και τα νέα τεκμήρια σε όσα γνωρίζουμε;

Και πώς αναθεωρούν όσα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε;