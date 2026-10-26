«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Χρυσοστόμου. Ο αγαπημένος ηθοποιός παραδέχεται ότι παλιά ήταν φοβισμένος και απρόβλεπτος στις συνεντεύξεις, καθώς και ότι πολλές φορές κουβαλούσε στη ζωή του την περσόνα των ρόλων που υποδυόταν.

Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στη Ρόδο και εξηγεί πώς έχασε πρώιμα την παιδικότητά του. Θυμάται την επιτυχία που βίωσε στο «L.A.P.D.», την έπαρση που ήρθε εύλογα, καθώς και την ταμπέλα του ζεν πρεμιέ, την οποία απαρνήθηκε απορρίπτοντας ανάλογους ρόλους.

Περιγράφει τα συναισθήματά του, όταν για τις ανάγκες μιας σκηνής, στο «Κόκκινο Ποτάμι» παρέμεινε για δύο ώρες μέσα σε ένα φέρετρο.

Τέλος, εξηγεί γιατί φέτος επέλεξε συνειδητά την κωμωδία, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Ένας Υπηρέτης, Δύο Αφεντικά» στο Θέατρο Ιλίσια.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την Σάσα Μπάστα

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια ανακοινώνει πως είναι εξίμισι μηνών έγκυος, αποκαλύπτει το όνομα που θα δώσει στο κοριτσάκι της, ενώ περιγράφει τη μεγάλη περιπέτεια που έζησε στην αρχή της εγκυμοσύνης της, την οποία ξεπέρασε χάρη στη βαθιά της πίστη στον Άγιο Εφραίμ.

Μιλάει με τρυφερότητα για την οικογένειά της και σχολιάζει τα κακόβουλα σχόλια που έχει δεχτεί κατά καιρούς για τον γάμο της.

Παραδέχεται με παράπονο ότι τα Μέσα Ενημέρωσης της έχουν φερθεί άσχημα στο παρελθόν. Μιλάει με συγκίνηση για τον Θέμο Αναστασιάδη και ομολογεί πως έγινε γνωστή μέσα σε ένα βράδυ, στα 16 της, μετά την εμφάνισή της στην εκπομπή «Όλα». Παράλληλα, αναφέρεται στις πολυσυζητημένες φωτογραφίσεις της στο Playboy και το Nitro, εξηγώντας πως τις έκανε όταν η μητέρα της έδινε μάχη με τον καρκίνο και πάλευαν για την επιβίωση.

Τέλος, κοντράρει τις μουσικές της γνώσεις με τον Γρηγόρη στο «Μάντεψε το!», κάνει τον απολογισμό της χρονιάς με 120 εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα παρέα με τον Άκη Πολυχρονόπουλο και ξεσηκώνει το κοινό ερμηνεύοντας το ολοκαίνουργιο τραγούδι της με τίτλο «Χαμπάρι».

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.