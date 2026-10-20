Νέο επεισόδιο απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον ερευνητή δημοσιογράφο Φρίξο Δρακοντίδη, σε μία εξομολόγηση χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Εξηγεί γιατί άφησε την τηλεόραση για τη διαδικτυακή ελευθερία, θυμάται τη συνέντευξη με τον Κώστα Πάσσαρη στις φυλακές της Ρουμανίας και δηλώνει πως συνομιλεί μόνο με μετανοημένους εγκληματίες.

Φέρνει στο φως την ιστορία του βοσκού από την Κρήτη, που έγινε γκάνγκστερ στη Νέα Υόρκη, και θυμάται τη δύσκολη συνέντευξη με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο στο Μαϊάμι. Περιγράφει τις επικίνδυνες αποστολές του, από τις επιθέσεις που δέχτηκε στις φωτιές της Βάρης μέχρι το εμπόλεμο Τελ Αβίβ.

Αποκαλύπτει τις ανώνυμες απειλές που τρόμαξαν την οικογενειακή του ηρεμία, διηγείται την αναζήτηση των ετεροθαλών αδελφών του Μπαράκ Ομπάμα στην Κένυα και αναφέρεται στο δορυφορικό τηλέφωνο που είχε εγκαταστήσει ο πρώην πρόεδρος στη γιαγιά του.

Υπερασπίζεται το απόρρητο των πηγών του και ζητά δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για ένα παλιό ρεπορτάζ της περιόδου της κρίσης. Κλείνοντας, εξηγεί πως δεν κυνηγάει ποτέ επωνύμους, αλλά αναζητά απλούς ανθρώπους με συγκλονιστικές ιστορίες.

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή πάλης και πυροσβέστη Χρήστο Χριστοφορίδη

Ο Έλληνας πρωταθλητής περιγράφει πώς ισορροπεί ανάμεσα στις επικίνδυνες διασώσεις και τις σκληρές προπονήσεις στην άμμο.

Μιλάει με σεβασμό για το Πυροσβεστικό Σώμα, στο οποίο ανήκει, και εξηγεί πώς τον στηρίζει η υπηρεσία του στον πρωταθλητισμό. Αποκαλύπτει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως αθλητής, καθώς αναγκάζεται να προπονείται σε γήπεδα beach volley, λόγω πλήρους έλλειψης κρατικών εγκαταστάσεων.

Τέλος, τονίζει την επιθυμία του να μπει η ελληνορωμαϊκή πάλη στα ελληνικά σχολεία, όπως στο εξωτερικό, και μοιράζεται το μεγάλο του όνειρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Για 11η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 20 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.