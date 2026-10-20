Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Η Λευκή και ο Μάρκος βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τον θάνατο, με τον Μάρκο να μπαίνει μπροστά στο όπλο του Μήτρου για να τη σώσει!

Η Μαριγώ κήρυξε πόλεμο στους Δρογουταίους, το χωριό βυθίστηκε στο χάος και η Λευκή άρχισε να βλέπει τον Μάρκο με άλλα μάτια. Όμως, τι συνέβη πραγματικά τη νύχτα που σκοτώθηκε ο Ηλίας;

Απόψε, μία σειρά αποκαλύψεων θα φέρει νέες συγκρούσεις! Ο Στέλιος θα κατηγορήσει ανοιχτά τους Αρβανιταίους για τον θάνατο του γιου του και για την καταστροφή του τάφου του, ενώ ο Γεροδήμος απειλεί να ανοίξει ξανά την υπόθεση!

Θα αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια;

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Κι ενώ Λευκή και Μάρκος έρχονται πιο κοντά, μια προδοσία απειλεί να τους χωρίσει!

Ο Παναγής, όμως, έχει άλλα σχέδια! Τι θα συμβεί όταν θα βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τη Λευκή στο βουνό και στρέψει το όπλο του εναντίον της;

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε, στις 21:00

Η αποχώρηση της χωροφυλακής από το βουνό αναγκάζει τον Μάρκο να φύγει για να μάθει τι γίνεται στο χωριό.

Ο Στέλιος εμφανίζεται έξω από το αρχοντικό των Αρβανιταίων με τη σπασμένη φωτογραφία του Ηλία, κατηγορώντας τους δημόσια για τον θάνατο και τη σκύλευση του τάφου του.

{https://www.youtube.com/watch?v=ybDveTNOKJk}

Την ίδια στιγμή, η Δέσποινα βλέπει τη Λευκή μαζί με τον Μάρκο σε μια τρυφερή στιγμή, ενώ ο Γεροδήμος προσπαθεί να επιβάλει την τάξη, ζητώντας ενισχύσεις και προειδοποιώντας τον Παναγή πως θα ψάξει ξανά την υπόθεση του Ηλία.

Παράλληλα, ο Τριαντάφυλλος παίζει διπλό παιχνίδι, πλησιάζοντας τη Χρυσούλα προκειμένου να μάθει πληροφορίες για τη Λευκή για χάρη του Μήτρου.

{https://www.youtube.com/watch?v=kE5rRyL84lE}

Στο βουνό, ο Μάρκος αποκαλύπτει στη Λευκή πως ειδοποίησε τον πατέρα του για το πού βρίσκονται, προκαλώντας την οργή της, ενώ στο πλευρό των Δρογουταίων στέκονται απρόσμενοι σύμμαχοι από το χωριό. Καθώς η νύχτα πέφτει, ο Παναγής φεύγει κρυφά για την καλύβα, όπου βρίσκει τη Λευκή μόνη έξω και τη σημαδεύει με το όπλο του…