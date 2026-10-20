Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00.

Το νέο επεισόδιο «Σόι Σου» έρχεται απόψε στις 21:00.

Μια οικιακή βοηθός, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Αλεξάνδρας εμφανίζεται στην οικία Τριανταφύλλου και όλα γίνονται… φύλλο και φτερό!

«Φύλλο και φτερό»

Ο Μενέλαος θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας και οργανώνει μια συγκέντρωση σπίτι του για τους ανθρώπους του πανεπιστημίου. Η Λυδία και η Αντωνία καθαρίζουν στην εντέλεια το σπίτι, για να είναι έτοιμο. Εντωμεταξύ η Αλεξάνδρα προσλαμβάνει δοκιμαστικά μια οικιακή βοηθό, την Ηλέκτρα (Μαριέλλα Σαββίδου).

Στα μάτια της Αλεξάνδρας, η κομψή Ηλέκτρα είναι η τέλεια βοηθός. Κολακεύει την Αλεξάνδρα ασταμάτητα και της μεταφέρει όλα τα κουτσομπολιά των βορείων προαστίων! Επίσης μοιάζει εξαιρετικά εργατική, παρότι η Αντωνία και η Λυδία επιμένουν πως δεν κάνει το παραμικρό.

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{https://www.youtube.com/watch?v=2VCmyExB41E}

Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, ο Μενέλαος μαζεύει πληροφορίες για την Ηλέκτρα και αποκαλύπτει το εργασιακό της παρελθόν. Πώς θα λειτουργήσει ο Μένιος και μια φτελιά ως καταλύτες σε όλα αυτά; Θα καταλάβει τελικά η Αλεξάνδρα το ποιόν της «αψεγάδιαστης» βοηθού;

«Ευτυχώς είναι της ιατρικής, ξέρουν από πρώτες βοήθειες!»

{https://www.youtube.com/watch?v=iiO0rA1vWnU}

Η σωστή νοικοκυρά!..

{https://www.youtube.com/watch?v=DjmF-jK7fJc}

Οικογενειακές… αβρότητες!

{https://www.youtube.com/watch?v=cY-IaEU_iOw}