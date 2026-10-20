Η απόφαση της τραγουδίστριας για τους μουσικούς της.

Με μηνιαίο ποσό, το ύψος του οποίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, θα αποζημιώσει η Άννα Βίσση τους μουσικούς της, που θα την πλαισίωναν στο νυχτερινό κέντρο «Αρένα».

Η τραγουδίστρια αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση, καθώς το κέντρο στο οποίο θα εμφανιζόταν δεν είναι ακόμα έτοιμο και έτσι ενημέρωσε τους μουσικούς της οτι δεν θα μπορέσουν να δουλέψουν φέτος.

Η ίδια θεώρησε οτι η ορχήστρα έπρεπε να λάβει αυτήν την αποζημίωση, παρά το γεγονός οτι οι μουσικοί είναι ελεύθεροι να δουλέψουν όπου επιθυμούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους είπε επίσης να δουλέψουν όπου θέλουν αυτή τη σεζόν, μέχρι να συναντηθούν ξανά από κοντά.

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