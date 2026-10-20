Ο Δημήτρης Παπανώτας δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του.

Νέα τοποθέτηση για την κριτική που δέχεται τις τελευταίες ημέρες έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας μέσα από την εκπομπή «Happy Day», εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για τα σχόλια που διατυπώνονται εις βάρος του.

Ο δημοσιογράφος και πανελίστας αναφέρθηκε στην έκταση που έχει λάβει η αντιπαράθεση γύρω από το όνομά του, αντιδρώντας σε υψηλούς τόνους σε όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί το τελευταίο διάστημα.

Με αιχμηρές εκφράσεις, ο δημοσιογράφος έδειξε να ενοχλείται έντονα από τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, αφήνοντας να φανεί πως δεν σκοπεύει να παραμείνει σιωπηλός απέναντι σε όσα θεωρεί επιθέσεις εναντίον του.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, ενώ οι συνεργάτες του στο πάνελ επιχείρησαν να αποκλιμακώσουν την ένταση και να επαναφέρουν τη συζήτηση σε πιο ήπιους τόνους.

Όσα είπε ο Δημήτρης Παπανώτας on air

«Πες μου αυτό πώς εξηγείται. Πουλάω τόσο, ώστε η τοξικότητά τους δεν έχει όρια. Μπορείτε να με κόψετε κομματάκια, όπως τον μπακλαβά, να πάρει ο καθένας από ένα. Δεν ήξερα να μουγκαθώ για να μην κάνω διαφήμιση, είπε στον αέρα του Happy Day, ενώ σε διαφορετικό σημείο συμπλήρωσε: Λυσσάξανε να απαντήσω, τους απάντησα, μπας και με αφήσουν στην ησυχία μου. Τώρα που πήραν την απάντηση, ας βγάλουν τον σκασμό. Και πολύ τους πέφτει».

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Τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Παπανώτα βρίσκεται στο επίκεντρο με αφορμή τα όσα είπε για την Φωτεινή Πετρογιάννη, η οποία βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1. Ο δημοσιογράφος αντέδρασε νωρίτερα στην κριτική που δέχτηκε από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε σεβαστό το πένθος του για τον θάνατο του αδελφού του, τον οποίο έχασε στις 18 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων τον συκοφαντούν.

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