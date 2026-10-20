Η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι καλό να πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα.

Οι συνήθειες ευεξίας αποτελούν βασικούς πυλώνες της μακροζωίας και της διατήρησης μιας υγιούς ζωής. Η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής νυχτερινός ύπνος (7-9 ώρες) και η αποφυγή επιβλαβών ουσιών είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες. Εξίσου σημαντική, ωστόσο, είναι η σωματική άσκηση. Η αερόβια άσκηση βοηθά στη ρύθμιση του σωματικού λίπους και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, η προπόνηση ενδυνάμωσης συχνά παραμελείται.

Το περπάτημα, η ποδηλασία, το τρέξιμο και η κολύμβηση προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, μετά τα 50, συνιστάται η ένταξη ασκήσεων ενδυνάμωσης στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής υγείας, ενώ ενδέχεται να προσφέρουν οφέλη και στη γνωστική λειτουργία.

Σύμφωνα με τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη σωματική δραστηριότητα, η προπόνηση ενδυνάμωσης είναι καλό να πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, με επαρκή χρόνο αποκατάστασης ανάμεσα στις συνεδρίες.

Τα οφέλη της πρωινής προπόνησης ενδυνάμωσης

Τα οφέλη της προπόνησης με αντιστάσεις δεν περιορίζονται στη βελτίωση της εμφάνισης. Μπορούν να επεκταθούν και στην ψυχική ευεξία, καθώς και στην καθημερινή πνευματική απόδοση.

Ο ειδικός στη φυσική κατάσταση και την ευεξία Adrián Molinero επισημαίνει ότι η πρωινή προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να συνδέεται με αυξημένη ενέργεια κατά τη διάρκεια της εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα άτομα που κάνουν προπόνηση ενδυνάμωσης το πρωί έχουν συνήθως περισσότερη ενέργεια στη δουλειά. Ο εγκέφαλος δέχεται μεγαλύτερη ροή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένη πνευματική διαύγεια, καλύτερη συγκέντρωση και βελτιωμένη γνωστική λειτουργία», αναφέρει ο ίδιος.

Ωστόσο, η κατάλληλη ώρα προπόνησης διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από το καθημερινό πρόγραμμα, τις ανάγκες και τις προσωπικές προτιμήσεις.

Η άσκηση το απόγευμα παραμένει εξίσου αποδεκτή επιλογή για όσους εξυπηρετούνται καλύτερα από αυτό το ωράριο.

Για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού προγράμματος, είναι σημαντικό οι ασκήσεις και η έντασή τους να προσαρμόζονται στη φυσική κατάσταση και στους στόχους κάθε ατόμου. Η υπερβολική επιβάρυνση και οι ακραίες αλλαγές στη διατροφή ή στην άσκηση μπορεί να δυσκολέψουν τη μακροχρόνια συνέπεια. Η σταδιακή πρόοδος και η σταθερότητα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Με πληροφορίες από mundodeportivo.com