Ο Νικήτας που βλέπει θετικά την πρόταση Δραγασάκη και ο Τραγάκης που ...κληροδοτεί την έδρα του στην κόρη του!

Δυο νέες δημοσκοπήσεις θα δουν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Αύριο στο iEfimerida από την εταιρία GPO και τον Αντώνη Παπαργύρη και την Πέμπτη από την Metron Analysis και τον Στράτο Φαναρά για την τηλεόραση του Mega.

Για να δούμε, κουνάει η βελόνα; - αν και τα υπόγεια ρεύματα στην κοινωνία μπορεί να εκπλήξουν πολλούς στις κάλπες!

Ούτε 27%

Εταιρία δημοσκοπήσεων, πάντως, που δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου, αλλά την αναλύει, είναι κόντρα στο κύμα.

Η δική της μεθοδολογία για την εκτίμηση ψήφου την οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην εκτίμηση ψήφο το ποσοστό της ΝΔ μόλις και ξεπερνά το 27%. Δεν φτάνει δηλαδή ούτε το 28,31% των ευρωεκλογών. Και αυτό το ποσοστό χωρίς να μετριέται το κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σε κάθε περίπτωση στις εκλογές θα κριθούν και οι δημοσκοπήσεις.

ΥΓ: Διαρροές πάντως επιμένουν πως η ΝΔ και ο Μητσοτάκης στις νέες δημοσκοπήσεις θα σημειώσουν ...άνοδο!

Ο Γκρίνμπεργκ, ο Σαμαράς και η ...άκρα του τάφου σιωπή!

Τα κύρια σημεία της έκθεσης του «αμερικάνου γκουρού» για τις δημοσκοπήσεις Σταν Γκρίνμπεργκ διέρρευσε στο Μαξίμου στον κυριακάτικο Τύπο.

Ο «γκουρού» εμφανίζει ως κύριο κίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά.

Χθες, ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, με ένα βίντεο, εξήγησε γιατί μπορούν να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι, γιατί ο ΦΠΑ στην εστίαση πρέπει να πέσει στο 13% -όπως γινόταν επί των ημερών του αν και ήταν εποχή μνημονίων- και καταφέρθηκε κατά των υπερπλεονασμάτων. Επαναλαμβάνουμε, πρώην πρωθυπουργός της ΝΔ.

Αν βρείτε πουθενά τίποτε στα μέσα να μας το πείτε κι εμάς.

Άκρα του τάφου σιωπή!

Ο Γκρίνμπεργκ - και το Μαξίμου- έφαγαν τον Σαμαρά!

Η ..κόρη του Τραγάκη «παίρνει την έδρα του πατέρα της»!

Ο Γιάννης Τραγάκης, ο παλαιότερος βουλευτής (όσο σχεδόν και η ...μεταπολίτευση), έκρινε πως ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από την πολιτική.

Και ..κληροδοτεί την έδρα στην κόρη του.

Η οποία ανακοινώθηκε από τη ΝΔ επισήμως στην Β΄ Πειραιά.

Και στη ΝΔ (κατ΄ εξοχήν κόμμα των γόνων) όπως και στο ΠΑΣΟΚ και -σε πολύ λιγότερο βαθμό- σε άλλα κόμματα τα παιδιά των πολιτικών παίρνουν τη θέση των πατεράδων τους.

Η περίπτωση Τραγάκη μας ξεπερνά- όπως και ο ...εκσυγχρονισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη!

Ο Νικήτας βλέπει θετικά την πρόταση Δραγασάκη

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης βλέπει θετικά την πρόταση του Γιάννη Δραγασάκη να προσκληθεί στην Ελλάδα η νομπελίστρια Νάβι Πιλάι.

Δεν χωρά αμφιβολία πως θα δεχθεί πολλές και αφόρητες παρασκηνιακές πιέσεις προκειμένου να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Γι΄ αυτό και θα πρέπει να έχει όλη μας τη στήριξη για να μην κάνει πίσω.

Ο δε Γιάννης Δραγασάκης θα επιμείνει -και σωστά- η Νάβι Πιλάι να μιλήσει στην Πνύκα!