Όσα είπε ο Δημήτρης Παπανώτας μετά τη χθεσινή ένταση στο πλατό του «Happy Day».

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, η εκπομπή «Happy Day», ήρθε στο προσκήνιο, καθώς δημιουργήθηκε μία πρωτοφανής ένταση ανάμεσα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, τον Δημήτρη Παπανώτα και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο διάλογός τους, πήρε πολύ γρήγορα μία πιο έντονη τροπή, με τον Δημήτρη Παπανώτα να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Τις γωνίες μου, τις λειαίνω μόνο μου, γιατί άρχισα πριν από 40 χρόνια, όταν εσείς ήσασταν ακόμη στην περτατούρα… Δεν μου άρεσε αυτό που ακούω. Αν σας ενοχλώ μπορώ να φύγω».

Λίγες ώρες αργότερα, ο παρουσιαστής προχώρησε σε μία εκτενή ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, τονίζοντας ότι η σχέση του με τις δύο γυναίκες δεν έχει αλλοιωθεί.

Το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αναφέρθηκε στην αντιπαράθεση της προηγούμενης ημέρας, εξηγώντας πως, παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις, οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Μάλιστα, προκειμένου να αφήσει πίσω της την χθεσινή ημέρα, η παρουσιάστρια κάλεσε τον συνεργάτη της να σταθεί στο πλευρό της και τον φίλησε μπροστά στις κάμερες.

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Οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα μετά την ένταση

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Δημήτρης Παπανώτας, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», με τον ίδιο να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ρήξη στη σχέση με τους συνεργάτες τους.

Μάλιστα, δήλωσε ότι η ομάδα του «Happy Day» διατηρεί φιλικές και οικογενειακές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια της συνεργασίας τους, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις απέναντι εκπομπές και τον ανταγωνισμό.

«Προσπαθούν κάποιοι συνάδελφοι να αμφισβητήσουν τη φιλική σχέση που έχουμε οι άνθρωποι που συμμετέχουμε στο Happy Day, εμένα μου προκαλεί γέλιο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αποδείξεις και νομίζω ότι είμαστε, ίσως, η μόνη εκπομπή που έχει αυτό το στοιχείο. Ότι κάποιοι το αμφισβητούν σημαίνει ότι απλά το ζηλεύουν».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην ανάρτηση που έκανε στο τέλος της χθεσινής εκπομπής: «Δεν λέω ότι οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε καλοί. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχει η χημεία τεσσάρων ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να μοιραστούν δόξα, λόγο, χρήματα… Δεν το έχεις κάνει ποτέ να φύγεις από το τραπέζι. Οι φίλοι μεταξύ τους μπορεί να σκοτωθούν. Σήμερα, η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε ότι ‘με τον Παύλο σκοτωνόμαστε, δεν του μίλησα ποτέ έτσι’. Ε, τι να κάνουμε, εγώ είμαι του αλωνιού».

Και συνέχισε: «Το θέμα είναι ότι μεταξύ φίλων υπάρχουν στιγμές έντασης. Η ποιότητα της σχέσης φαίνεται από αυτό που και πάλι είπε η κυρία Χρηστίδου, ότι ‘πώς μετά από 5 λεπτά ήταν όλα μέλι – γάλα;’. Ε, αυτό είναι η φιλία, ή θα σκοτωθούμε και μετά από 5 λεπτά δεν τρέχει τίποτα».

Σε ό,τι αφορά τις άλλες εκπομπές, ανέφερε: «Δεν ασχολούμαι γιατί ξέρω ότι είμαι στόχος και εντάξει… Θέλουν να με ξεφορτωθούν γρήγορα. Κάντε λίγη υπομονή, ένα εξάμηνο, άντε τρία εξάμηνα, μέχρι εκεί. Κάποιοι θέλουν να απαλλαγούν από την παρουσία μου, ίσως, γιατί ο κόσμος λέει ότι είμαι καλύτερος από αυτούς ή τους το δείχνει».

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