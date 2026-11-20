Το σχόλιο του Θοδωρή Μαραντίνη για την προσωπική του ζωή.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Θοδωρής Μαραντίνης και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή και την ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει.

Παράλληλα, μίλησε για τον γιο του που σπουδάζει στον Άμστερνταμ, αλλά και για τη συντροφικότητα στη ζωή του.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Μαραντίνη στην κάμερα του «Happy Day»

Μιλώντας για τον γιο του και την επικοινωνία που διατηρεί πλέον μαζί του, ο ερμηνευτής ανέφερε: «Εντάξει όχι να πλένω τα πιάτα, πάντως σίγουρα θα πηγαίνω στο Άμστερνταμ για να τον βοηθάω σε οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί. Ό,τι και να κάνω δεν σημαίνει ότι θα απαντήσει. Ξέρεις, τώρα τα παιδιά είναι συνέχεια με ένα κινητό στο χέρι, αλλά δεν απαντάνε ποτέ στους γονείς τους, καλό είναι αυτό. Έχουμε ένα ποσοστό 20%, που θεωρώ πάρα πολύ καλό».

Σε άλλο σημείο, ο Θοδωρής Μαραντίνης, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν δέχεται αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ίδιο να αναφέρει:

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«Είμαι σίγουρος πως ναι, αλλά δεν τα διαβάζω το αποφεύγω γενικώς, όπως αποφεύγω και τα social media, γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή γίνονται υπερτοξικά, ή τέλος πάντων σε αποπροσανατολίζουν από τον σκοπό σου, επομένως προσπαθώ να ασχολούμαι τόσο όσο με αυτά».

Τέλος, ο Θοδωρής Μαραντίνης αναφέρθηκε στην έννοια της συντροφικότητας, τονίζοντας ότι την έχει βρει στη ζωή του. Παρ’ όλα αυτά, δεν θέλησε να προχωρήσει σε περεταίρω λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την κάμερα χαμογελαστός:

«Η συντροφικότητα σε μεγάλο βαθμό, είναι νομίζω απαραίτητη για κάθε άνθρωπο, ιδίως όσο μεγαλώνει, είναι κάτι που επιδιώκω και χαίρομαι που το έχω βρει».

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