«Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή, με πραγματική στήριξη των συνταξιούχων, όπως προβλέπει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ», σημειώνει ο Παύλος Χρηστίδης.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκλείει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους από το επίδομα των 400 ευρώ», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο Παύλος Χρηστίδης.

«Η απόφασή της να απορρίψει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ, με την οποία προβλεπόταν η δυνατότητα σε συνταξιούχους κάτω των 65, να πάρουν το επίδομα, δείχνει την αναλγησία της», αναφέρει ο Τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Μόνη λύση η πολιτική αλλαγή, με πραγματική στήριξη των συνταξιούχων, όπως προβλέπει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με επιστροφή της 13ης σύνταξης, επαναφορά του ΕΚΑΣ, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης».