Η παρέμβαση του Παύλου Χρηστίδη στη Βουκή για την τουρκική NAVTEX.

Καθαρές απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά με τις NAVTEX και τις έρευνες του Abeille Marengo, ζήτησε ο Παύλος Χρηστίδης. Όπως τόνισε στη Βουλή: «Σας έχουμε ρωτήσει πολλές φορές, εδώ και αρκετές ώρες, για τη ρηματική διακοίνωση: πότε έγινε, τι έχετε συμφωνήσει και τι ακριβώς περιλαμβάνει».

Αναλυτικά η ανακοίνωση Χρηστίδη

Πρώτα απ' όλα, να πω ότι η διαρκής προκλητικότητα της Τουρκίας και η αναθεωρητική της λογική είναι κάτι που, δυστυχώς, δεν μας προκαλεί έκπληξη. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε επισημάνει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, ότι απέναντι στη στρατηγική της Τουρκίας, η Ελλάδα πρέπει να έχει αντανακλαστικά και, φυσικά, η Ευρώπη να πράξει όλα τα απαραίτητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας στη συζήτηση που γίνεται. Αυτή είναι μια θέση αρχής, μια θέση πατριωτική και υπεύθυνη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Από εκεί και πέρα, όμως, κύριε Υπουργέ, με την έκδοση της NAVTEX από την Τουρκία πριν από λίγο, έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Γιατί από το πρωί ακούμε διαρκώς διαφορετικές απόψεις γύρω από ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό. Και επειδή εμείς δεν παίζουμε με τα εθνικά ζητήματα, η αλλαγή στάσης που παρατηρούμε, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και από τον έναν υπουργό στον άλλο, διαψεύδεται πρώτα και πάνω απ' όλα από την ίδια την πραγματικότητα.

Από την πραγματικότητα της έκδοσης αυτής της NAVTEX, την οποία είδαμε πριν από λίγη ώρα.

Επομένως, χρειάζεται από την ελληνική κυβέρνηση μια καθαρή απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορεί να παίζουμε με τα εθνικά μας θέματα. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Οφείλετε να δώσετε ξεκάθαρες απαντήσεις για ένα ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα, μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και θα μας απασχολεί και το επόμενο χρονικό διάστημα.

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Το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες που εμείς πιστεύουμε και υπηρετούμε είναι συγκεκριμένοι. Όπως, όμως, είπα και προηγουμένως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εκτεθεί και ζητάμε καθαρές απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Σας έχουμε ρωτήσει πολλές φορές, εδώ και αρκετές ώρες, για τη ρηματική διακοίνωση: πότε έγινε, τι έχετε συμφωνήσει και τι ακριβώς περιλαμβάνει.

Τελικά, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι απολύτως σωστή. Όσα είπε τόσο στην αρχική του παρέμβαση όσο και εδώ, απέναντί σας, αναδεικνύουν την ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια, την οποία εσείς αποκρύπτετε.

Επομένως, δώστε μας καθαρές απαντήσεις. Δώστε καθαρές απαντήσεις στον ελληνικό λαό, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει.