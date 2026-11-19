Αντίστροφη μέτρηση για τις 4 μεγάλες πληρωμές αυτού του μήνα καθώς, αναμένεται να πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου, τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ, η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 400 ευρώ.

Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να πληρούν επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επίδομα 400 ευρώ, επιστροφή ενοικίου και συντάξεις Δεκεμβρίου. Ήδη σήμερα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε ότι η επιστροφή ενοικίου θα πληρωθεί την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Επιστροφή ενοικίου

Στις 30 Νοεμβρίου θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου, όπως είπε στον ΣΚΑΙ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Όπως είπε 1 εκατ. πολίτες θα λάβουν έως και 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε παιδί που έχουν.

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και της μισθωμένης κατοικίας, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τα έντυπα Ε1 και Ε2 μισθωτών και ιδιοκτητών, στοιχεία υπεκμισθώσεων, δηλώσεις ανείσπρακτων ενοικίων και άλλα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συμφωνημένου ενοικίου στο ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο και του ποσού που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης στο Ε2. Εάν έχουν δηλωθεί ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός γίνεται αποκλειστικά με βάση το ποσό του Ε2.

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Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς την εφορία, το Δημόσιο, τους δήμους ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταβολή έγινε αχρεωστήτως λόγω ανακριβών στοιχείων στη φορολογική δήλωση, το ποσό καταλογίζεται με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής. Παράλληλα, ο δικαιούχος αποκλείεται για τα επόμενα τρία χρόνια από τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Δικαιούχοι ειδικών αναπηρικών παροχών: Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ή επίδομα νόσου και ανικανότητας, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις κατηγορίες δικαιούχων περιλαμβάνονται επίσης ειδικές ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου και στρατιωτικών που λαμβάνουν συγκεκριμένες παροχές λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας.

Πώς υπολογίζεται

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

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Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για το σύνολο των δικαιούχων της γενικής επιστροφής, η καταβολή θα γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου.

Παράλληλα, εφαρμόζονται τα αυξημένα εισοδηματικά όρια που έχουν ήδη νομοθετηθεί:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Τα νέα όρια εφαρμόζονται στις επιστροφές του 2026 και των επόμενων ετών, για ενοίκια που έχουν καταβληθεί από το 2025 και μετά.

Έτσι, το φετινό μέτρο δημιουργεί δύο διαφορετικές ταχύτητες για τους ενοικιαστές: από τη μία τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου και από την άλλη την ειδική ενίσχυση για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς της περιφέρειας, οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.

Επίδομα 400 ευρώ

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Αν και αρχικά η πληρωμή αναμενόταν να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ο σχεδιασμός φαίνεται να αλλάζει, με στόχο τα χρήματα να πιστωθούν νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ένα πιθανό σενάριο είναι η πίστωση να ξεκινήσει αύριο Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, ώστε τα ποσά να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η Δευτέρα συγκεντρώνει πλέον σημαντικές πιθανότητες ως ημερομηνία κατά την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Συντάξεις Δεκεμβρίου

Σε δύο δόσεις θα πληρωθούν ως συνήθως οι συντάξεις Δεκεμβρίου. Η αρχή θα γίνει από τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και θα ολοκληρωθούν με τις συντάξεις Δημοσίου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

• Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

• Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συνεπώς η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Τρίτης 24η Νοεμβρίου και η δεύτερη πληρωμή θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 26ης Νοεμβρίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Στην καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Νοεμβρίου του 2026 θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ωστόσο, όπως κάθε μήνα τα χρήματα θα πληρωθούν από την προηγούμενη το απόγευμα, δηλαδή από τις 27/11.

Αναλυτικά τα επιδόματα

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)

Αναπηρικά

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ είναι αναρτημένη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους.