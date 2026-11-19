Αν δεχθεί να λάβει την έδρα του Απόστολου Πάνα, η Άννα Κατσαρού θα κάτσει ξανά στα βουλευτικά έδρανα μετά από 14 χρόνια.

Η Άννα Κατσαρού αναμένεται να πάρει την έδρα του Απόστολου Πάνα, ο οποίος σήμερα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής την πρόθεση του να παραιτηθεί από βουλευτής.

Η φιλόλογος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Χαλκιδική.

Η Άννα Κατσαρού, εφόσον δεχθεί να λάβει την έδρα του Απόστολου Πάνα, δεν θα κάτσει για πρώτη φορά στα βουλευτικά έδρανα, καθώς το 2010 είχε αναλάβει ξανά βουλευτικά καθήκοντα, αντικαθιστώντας τον Αργύρη Λαφαζάνη, παραμένοντας στη Βουλή έως το 2012.