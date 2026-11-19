Επί της ουσίας, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο επικείμενης συγκυβέρνησης ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ ως «αναγκαστική διέξοδο».

Με το βαμβάκι «σφάζει» την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με όσα είπε ανακοινώνοντας την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ο μέχρι σήμερα βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας.

Επειδή για όσα είπε ο κ. Πάνας θα γραφτούν πολλά, η στήλη επισημαίνει προς το παρόν δύο βασικά σημεία:

Ρίχνει βάρος στο ηθικό σκέλος της απόφασής του να παραιτηθεί της έδρας του λόγω των πολιτικών του διαφωνιών με τις επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη. «Το πολιτικό ήθος δεν φαίνεται πόσο σφιχτά κρατάς μια καρέκλα. Η έδρα είναι η έκφραση λαϊκής βούλησης θα μπορούσα να επιλέξω σιωπή και να μείνω στην ασφάλεια πολιτικής μου θέσης. Θα στεναχωρήσω κάποιους θέλω να τους πω ότι αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου στη παράταξη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Η αντιπαραβολή με τις πρόσφατες μεταγραφές «κασσελακικών» που πηγαίνουν τις έδρες τους – αβρόχοις ποσί - από την Κουμουνδούρου στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ενδεικτική της άβολης θέσης στην οποία φέρνει την ηγεσία του μέχρι πρότινος κόμματός του.

Την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «διεύρυνση» με αφορμή ακριβώς αυτές τις μεταγραφές, ο κ. Πάνας σημειώνει πως «οι χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ δεν συμβάλλουν στην αναγαία διεύρυνση και ενότητα», γιατί όπως επισημαίνει «περιορίζουν τη δυναμική της σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις με τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται ο διάλογος, γιατί ο πολιτικός, ιδεολογικός και κοινωνικός μας αντίπαλος είναι ένας: η Νέα Δημοκρατία και τα πραγματικά αδιέξοδα που βιώνει η κοινωνία».

Για να καταλήξει πως «η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης», διότι «όταν εξαντλούνται οι δυνατότητες πολιτικής αλλαγής, ανοίγει ο δρόμος για κυβερνητικές συνεργασίες που μπορεί να μην αποτελούν συνειδητή στρατηγική επιλογή, αλλά να προκύπτουν ως αναγκαστική διέξοδος από ένα πολιτικό αδιέξοδο. Και τότε ο κίνδυνος μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας γίνεται υπαρκτός», προειδοποιώντας επί της ουσίας για το ενδεχόμενο επικείμενης συγκυβέρνησης ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ ως «αναγκαστική διέξοδο».

Ν.Α.