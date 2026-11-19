Συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς, όπου συζητήθηκε η απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για διάλογο και εκλογική συμμαχία.

«Τα ζητήματα των συνεργασιών θα αποφασιστούν στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς 4-6 Δεκεμβρίου», λένε πηγές της Νέας Αριστεράς στον απόηχο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, όπου συζητήθηκε η απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για διάλογο και εκλογική συμμαχία με τη Νέα Αριστερά.

«Η Νέα Αριστερά παραμένει προσηλωμένη στις αποφάσεις της για την ανάγκη ανασύνθεσης της Αριστεράς, σε ριζοσπαστική κατεύθυνση», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και επισημαίνουν: «Η Νέα Αριστερά αποτελεί συντεταγμένο κόμμα με σαφείς δημοκρατικές διαδικασίες. Το πώς θα υλοποιηθούν οι πρότερες αποφάσεις της, καθώς και τα ζητήματα της στρατηγικής και των συνεργασιών απασχολούν ήδη τον προσυνεδριακό διάλογο, ενώ θα συζητηθούν διεξοδικά στο Συνέδριο της που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 4-6 Δεκέμβρη».