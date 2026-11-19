Πόσα εκατομμύρια πήρε ο Ρόμπερτ Πάτινσον μόνο για το δοκιμαστικό που μάγεψε τη σύζυγο του Τζεφ Μπέζος και οι εκτιμήσεις για την αστρονομική αμοιβή που θα λάβει ως Τζέιμς Μποντ.

Όσο περνούν οι μέρες, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με το παρασκήνιο της επιλογής του Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ για λογαριασμό της Amazon.



Η μεγαλύτερη αποκάλυψη δεν αφορά μόνο την ιλιγγιώδη αμοιβή που θα λάβει για να ενσαρκώσει τον 007, αλλά το γεγονός ότι φέρεται να πληρώθηκε αδρά ακόμα και για την ίδια του την οντισιόν.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος Βρετανός ηθοποιός «μπήκε στο παιχνίδι την τελευταία στιγμή», με τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, να επιβεβαιώνει ότι η τελική απόφαση δεν είχε ληφθεί μέχρι την Παρασκευή (13/11), μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Το αστρονομικό ποσό για το δοκιμαστικό

«Ακολουθήσαμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία και πήραμε την τελική απόφαση την Παρασκευή», εξήγησε ο Μπέζος κατά την εμφάνισή του στην εκδήλωση Silicon Valley & The World του δικτύου Semafor. «Υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών αρχικά, από την οποία επιλέξαμε πέντε φιναλίστ», πρόσθεσε.



«Κάναμε δοκιμαστικά με τον παραδοσιακό τρόπο με εκείνους τους πέντε φιναλίστ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία», συνέχισε ο Μπέζος.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις γύρω από τα οικονομικά οφέλη του Πάτινσον, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2008 μέσα από τον ρόλο του Έντουαρντ Κάλεν στο Twilight.



Ο ηθοποιός αναμένεται να κερδίσει από 76 έως 98 εκατομμύρια δολάρια για τη συμφωνία τριών ταινιών που υπέγραψε με την Amazon, πέρα από το 1 εκατομμύριο δολάρια που φέρεται να έλαβε μόνο για το δοκιμαστικό του.

{https://youtu.be/K3elJwmxsRA?si=XHmG0GSRMIwBLcgo}

«Ξαφνικά, ήταν ο άνθρωπος που ήθελαν όλοι» - «Μαγεμένη» η σύζυγος του αφεντικού, Τζεφ Μπέζος

Αξίζει να σημειωθεί πως άλλοι υποψήφιοι, όπως ο Κάλουμ Τέρνερ και ο Τζος Ο'Κόνορ, θα καλούνταν να υπογράψουν συμβόλαια για πέντε ταινίες, εάν τελικά έπαιρναν τον ρόλο.

Σύμφωνα με τη βρετανική Mirror, οι επικεφαλής του franchise ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν στον Πάτινσον σαφώς υψηλότερες απολαβές σε σύγκριση με τους υπόλοιπους φιναλίστ.



«Ο Ρόμπερτ δεν ήταν το όνομα για το οποίο μιλούσαν όλοι. Υπήρχαν άλλοι ηθοποιοί που φαίνονταν να προηγούνται κατά πολύ. Τότε, ξαφνικά, έγινε ο άνθρωπος που ήθελαν όλοι», ανέφερε πηγή στη Mirror.

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Η ίδια πηγή υποστηρίζει μάλιστα ότι η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, έμεινε «μαγεμένη» από την οντισιόν του.

Παρότι κανένα ποσό δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την Amazon, οι αναλυτές της βιομηχανίας του θεάματος προβλέπουν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του 40χρονου σταρ θα ενισχυθεί θεαματικά.

Θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός στο franchise του 007;

Ο Κουίνσι Ντας, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της λονδρέζικης εταιρείας δημοσίων σχέσεων Quincy Dash Co, δήλωσε στο UNILAD ότι τα συνολικά κέρδη του Πάτινσον ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμα και εκείνα του προκατόχου του, Ντάνιελ Κρεγκ.



«Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα μπορούσε να κερδίσει έως και 120 με 150 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ντάνιελ Κρεγκ κέρδισε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για μια συμφωνία πέντε ταινιών. Προβλέπω ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση στον μισθό, παρόλο που η συμφωνία του Πάτινσον αφορά λιγότερες ταινίες», τόνισε.



«Ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου, είμαι βέβαιος ότι θα έχει κλιμακωτές απολαβές, ώστε να μην περιοριστούν τα μελλοντικά του κέρδη από την εμπορική επιτυχία των ταινιών, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από προϊόντα (merchandising), δημόσιες εμφανίσεις και εμπορικές συνεργασίες με επωνυμίες», πρόσθεσε, καταλήγοντας: «Εκτιμώ ότι τα έσοδα του Πάτινσον θα ξεπεράσουν αυτά του Κρεγκ, καθιστώντας τον τον πιο ακριβοπληρωμένο ηθοποιό στην ιστορία του franchise».