Ακούστηκε το τραγούδι «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δύο μήνες έχουν περάσει από όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, τον καλλιτεχνικό κόσμο και ολόκληρο το πανελλήνιο.

Παράλληλα, οι έρευνες για τα αίτια του θανάτου του συνεχίζονται, ενώ όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Τις τελευταίες ημέρες, η αδερφή του, Μαρία, επισκέπτεται το σπίτι όπου διέμενε στη Βούλα προκειμένου να παραλάβει τα πράγματά του, ενώ σε πρόσφατες δηλώσεις της στο Live News, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκάλυψε ότι κρατάει το κομποσκοίνι του.

Το ζεϊμπέκικο στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερο από δύο μήνες από την ημέρα του θανάτου του, ο κόσμος συνεχίζει να τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο στο οποίο ένα μικρό κορίτσι χορεύει ζεϊμπέκικο και συγκινεί.

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Το σχετικό βίντεο έρχεται από το Όφενμπαχ της Γερμανίας, με το παιδί να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού «Ώρες Μικρές», ένα κομμάτι που συνδέθηκε με την πορεία του σπουδαίου ερμηνευτή.

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