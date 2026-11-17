Ο ιατροδικαστής Δημητρής Γαλεντέρης υπογράμμισε ότι η προποφόλη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αναισθησία, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για υπερασπιστικούς ισχυρισμούς περί χορήγησής της για άλλον ιατρικό σκοπό.

Εννέα συνολικά ουσίες εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με πληροφορίες για το πόρισμα του Τμήματος Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την προποφόλη να καταδεικνύεται ως η πιθανότερη αιτία θανάτου του τραγουδιστή.

Το πολυσέλιδο πόρισμα - έκτασης τουλάχιστον 30 σελίδων - αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας στις ανακριτικές αρχές, περισσότερους από δύο μήνες μετά τον θάνατό του. Όπως επισημαίνεται, οι τοξικολογικές εξετάσεις αποτελούν μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, ωστόσο στην υπόθεση δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα λόγω του μεγάλου δημόσιου αντικτύπου της.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς στη δικογραφία πρόκειται να ενταχθούν νέα στοιχεία, ενώ αναμένονται και οι εξηγήσεις των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

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Γαλεντέρης: Η προποφόλη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αναισθησία

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης υπενθύμισε ότι η προποφόλη βρισκόταν εξαρχής στο επίκεντρο των ερευνών ως ο βασικός ύποπτος.

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Όπως εξήγησε, πρόκειται για ισχυρό φάρμακο γενικής αναισθησίας, το οποίο, εάν χορηγηθεί χωρίς τη σωστή δοσολογία, τον ενδεδειγμένο ρυθμό και την επίβλεψη ειδικού, μπορεί να προκαλέσει άπνοια (διακοπή της αναπνοής) και καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, σημείωσε ότι ορισμένες από τις υπόλοιπες ουσίες που ανιχνεύθηκαν ενδέχεται να ενίσχυσαν τη δράση της προποφόλης, προσθέτοντας πως καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση της υπόθεσης θα παίξουν και οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι γιατροί μόλις εκδηλώθηκε η άπνοια.

Ο κ. Γαλεντέρης υπογράμμισε κατηγορηματικά ότι η προποφόλη χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αναισθησία, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για υπερασπιστικούς ισχυρισμούς περί χορήγησής της για άλλον ιατρικό σκοπό. Όπως εκτίμησε, τόσο η χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας όσο και πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση και η υδροθεραπεία του εντέρου οφείλουν να διενεργούνται αυστηρά εντός νοσηλευτικού ιδρύματος. Απαγορεύεται, όπως τόνισε, η χρήση τέτοιων σκευασμάτων σε ιδιωτικό ιατρείο και δη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση των κανόνων αυτών συνιστά ποινικό αδίκημα.

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Για την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εικόνας εκκρεμούν πλέον τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Αν και υπό κανονικές συνθήκες η έκδοσή τους απαιτεί περισσότερο από έναν χρόνο, ο κ. Γαλεντέρης εξέφρασε την εκτίμηση ότι - λόγω του κακουργηματικού χαρακτήρα των διώξεων - η διαδικασία θα επισπευσθεί και τα ευρήματα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα ακόμη και έως τον επόμενο μήνα, αποφεύγοντας ωστόσο να δεσμευτεί για το ακριβές χρονοδιάγραμμα.