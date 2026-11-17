Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, για τις οποίες η πενταετής προθεσμία παραγραφής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2021.

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς απομένουν μόλις 44 ημέρες μέχρι το τέλος του 2026 και την παραγραφή σειράς φορολογικών υποθέσεων. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες καλούνται να επιταχύνουν τις διαδικασίες, δίνοντας προτεραιότητα σε φακέλους με σημαντικό φορολογικό ενδιαφέρον, προκειμένου να μη χαθεί το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2020, για τις οποίες η πενταετής προθεσμία παραγραφής ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026, καθώς οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν το 2021. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε ήδη στις 17 Νοεμβρίου, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και ο φοροελεγκτικός μηχανισμός καλείται να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Στις προτεραιότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών περιλαμβάνονται υποθέσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων, τραπεζικών κινήσεων και άλλων οικονομικών συναλλαγών, μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η φορολογική διοίκηση.

Η απόφαση του ΣτΕ

Τα δεδομένα για τις παραγραφές επηρεάζει και η απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που επέκτειναν από πέντε σε δέκα ή ακόμη και είκοσι χρόνια την προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε υποθέσεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής των ετών 2012-2017. Η δικαστική εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τον βασικό κανόνα της πενταετίας και εντείνει την πίεση στις φορολογικές αρχές για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εκκρεμών ελέγχων.

Ακόμη, στο μικροσκόπιο βρίσκονται υποθέσεις για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο και, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η παραγραφή μετατίθεται έως το τέλος του 2026. Αντίστοιχες περιπτώσεις αφορούν τη φορολογία κεφαλαίου και τον ΦΠΑ, καθώς και φακέλους στους οποίους προέκυψαν νέα στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετίας. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καταρτίζουν λίστες προτεραιότητας, εστιάζοντας στις υποθέσεις με τις μεγαλύτερες φορολογικές αποκλίσεις. Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής περιορίζει τη δυνατότητα του Δημοσίου να προχωρήσει σε καταλογισμούς φόρων και προστίμων.