Με βάση το ισχύον γενικό πλαίσιο, η δυνατότητα καταλογισμού φόρων για τη χρήση 2018 συμπλήρωσε την πενταετία στο τέλος του 2024 και για το 2019 στο τέλος του 2025, ενώ η αντίστοιχη προθεσμία για το 2020 λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Ανησυχίες για το ενδεχόμενο παραγραφής φορολογικών παραβάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης «Το Χωριάτικο», του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ανακύπτουν από το χρονικό εύρος των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η έρευνα εκτείνεται σε παλαιότερες οικονομικές χρήσεις, με αποτέλεσμα ορισμένες από αυτές να βρίσκονται ήδη εκτός της γενικής πενταετούς προθεσμίας φορολογικού ελέγχου, ενώ για τη χρήση 2020 ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως το τέλος του 2026.

Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για επιχειρηματικές συναλλαγές, τραπεζικές κινήσεις και δραστηριότητες εταιρειών που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Η έρευνα καλύπτει, μεταξύ άλλων, την περίοδο από το 2020 έως το 2025, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των διατάξεων περί φορολογικής παραγραφής.

Με βάση το ισχύον γενικό πλαίσιο, η δυνατότητα καταλογισμού φόρων για τη χρήση 2018 συμπλήρωσε την πενταετία στο τέλος του 2024 και για το 2019 στο τέλος του 2025, ενώ η αντίστοιχη προθεσμία για το 2020 λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για ενδεχόμενη απώλεια φορολογικών εσόδων, εφόσον υπάρχουν παραβάσεις που δεν έχουν καταλογιστεί εγκαίρως και δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι παράτασης της παραγραφής.

Παρότι η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε επιχειρήσεις και σημαντικές οικονομικές συναλλαγές, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί με ασφάλεια το συνολικό ύψος των ποσών που αντιστοιχούν στις παλαιότερες χρήσεις και ενδέχεται να επηρεάζονται από την παραγραφή.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον ποιες φορολογικές εκκρεμότητες παραμένουν ανοιχτές και εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινηθεί εγκαίρως, καθώς η φορολογική παραγραφή μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα καταλογισμών, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της ποινικής διερεύνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmh94d29pmsh?integrationId=40599y14juihe6ly}