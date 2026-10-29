Απολογούνται από το πρωί σε τρεις ανακριτές οι πρώτοι 30 από τους συνολικά 59 κατηγορουμένους για την υπόθεση του «Χωριάτικου». Αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας των φούρνων να φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατ' ομάδες των 10 ατόμων περνούν την πόρτα τριών ανακριτών που ανέλαβαν να χειριστούν την ογκώδη δικογραφία για την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», οι πρώτοι 30 συλληφθέντες, με το ενδιαφέρον ωστόσο να στρέφεται στην προγραμματισμένη απολογία του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, ιδιοκτήτη της εταιρείας ο οποίος αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα, αποδεχόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο την ύπαρξη φορολογικών αδικημάτων.

Οι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά παράνομων πράξεων που αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ , πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μαστροπεία και ληστεία.

Σε βαθμό πλημμελήματος περιλαμβάνονται επίσης κατηγορίες για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απάτη από κοινού.

149 φυσικά πρόσωπα και 520 τραπεζικοί λογαριασμοί στη δικογραφία

Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο στο διαβιβαστικό της Αστυνομίας, αναφέρονται 149 φυσικά πρόσωπα, 13 ονόματα αλλοδαπών που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» ,ενώ προέκυψε ότι δεν πρόκειται για υπαρκτά πρόσωπα, 520 τραπεζικοί λογαριασμοί οι οποίοι φέρονται να ανήκουν σε 320 δικαιούχους, ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών σε πολλές χώρες του εξωτερικού με διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», ο οποίος είναι παλιός γνώριμος των δικαστικών αρχών, εμφανίζεται στη δικογραφία ως ο «Daddy» ή το «αφεντικό», ενώ με ψευδώνυμα και κωδικές ονομασίες ήταν οι επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων στην εγκληματική οργάωνση η οποία είχε δομή, ιεραρχίες και διακριτούς ρόλους.

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Καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση - Πιθανές διασυνδέσεις με κρατικούς φορείς

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση της οργάνωσης επεκτείνεται και στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης αλλά και των στριπ κλαμπ, ενώ ερευνώνται και καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών.

Παράλληλα, εξετάζονται και καταγγελίες για σχέσεις με στελέχη κρατικών φορέων, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, αστυνομικούς και πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος το οποίο φέρεται να δρούσε επί χρόνια χωρίς να εντοπίζεται.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, συναλλαγές που συνδέονται με τη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία αλλά και επενδύσεις σε ακίνητα.