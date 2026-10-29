Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων στην υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», για τη δράση πολυπλόκαμου κυκλώματος με δραστηριότητες σε πολλά επίπεδα.

Στα δικαστήρια θα βρεθούν οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της ομάδας, η απολογία του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα.

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων θα δοθούν αύριο.

Στην εκατοντάδων σελίδων δικογραφία καταγράφεται σωρεία εγκληματικών πράξεων που, πλην των πρακτικών φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, αφορούν μαστροπεία, περίπτωση ληστείας, απάτης κ.ά.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί.

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Για την εκτεταμένη δραστηριότητα της ομάδας, τον πλήρη έλεγχο της οποίας φέρεται να είχε ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Οι κατηγορίες:

-Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

-Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

-Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

-Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

-Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

-Μη έγκαιρη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών

-Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

-Μαστροπεία από κοινού και κατ' εξακολούθηση

-Ληστεία από κοινού

-Απάτη από κοινού

-Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ' εξακολούθηση

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ