Η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και αποσκοπεί στην επαναφορά ακινήτων σε χρήση ως κύρια κατοικία, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης.

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για κλειστές κατοικίες στο πλαίσιο της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιδότηση από 70% έως 95% για εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της δράσης⁠, έως τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Η επιχορήγηση για τις εργασίες μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής.

Η δράση απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και αποσκοπεί στην επαναφορά ακινήτων σε χρήση ως κύρια κατοικία, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης. Σε αυτή τη φάση αφορά κλειστές κατοικίες, ενώ η υποβολή αιτήσεων για ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο.

Απαραίτητη η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτηση χρηματοδότησης είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη κατοικία. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

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Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, συνιστάται ωστόσο για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»⁠. Φορείς υλοποίησης της δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στην πλατφόρμα της δράσης (https://anakainisi.tee.gov.gr/) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τον Οδηγό με τα παραρτήματά του, τη σχετική νομοθεσία, συχνές ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας με το Help Desk. Πληροφορίες παρέχονται επίσης στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ⁠ και του ΕΣΠΑ⁠.