Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο κλειστά ακίνητα που μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά όσο και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία, με εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», καθώς εντός των ημερών αναμένεται η δημοσίευση του οδηγού εφαρμογής.

Ο οδηγός θα καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προετοιμάσουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής στο MEGA, η διαδικασία θα περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των εργασιών, καθώς και εκτίμηση του κόστους ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.

Σύμφωνα πάντα με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά, δίνοντας προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα. Όπως εξήγησε, όσοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει τις σχετικές βεβαιώσεις θα μπορούν να δουν μέσα από τον οδηγό τι ακριβώς πρέπει να ετοιμάσουν, ώστε να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει η επόμενη φάση.

Σημειώνεται πως το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει έως και τις 37.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων, ενώ κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι τόσο η επανένταξη των κλειστών κατοικιών στην αγορά όσο και η στήριξη των υφιστάμενων κύριων κατοικιών.

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