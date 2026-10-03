Περίπου 94.000 οι αιτήσεις για το «Ανακαινίζω».

Στη φάση της υλοποίησης περνά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», καθώς μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει το επόμενο στάδιο για τους ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει αίτηση. Οι δικαιούχοι θα κληθούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις δαπάνες των παρεμβάσεων που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν στις κατοικίες τους.

Μετά την οριστική υπαγωγή στο πρόγραμμα θα ενεργοποιείται η προκαταβολή, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής εγκεκριμένης επιδότησης. Έτσι, για επιδότηση ύψους 30.000 ευρώ, η προκαταβολή θα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ, ενώ για επιδότηση 20.000 ευρώ θα φτάνει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση της ανώτατης επιδότησης των 36.000 ευρώ, η προκαταβολή μπορεί να ανέλθει σε 18.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστές κατοικίες και περίπου 80.000 αιτήσεις για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη, με το σύνολο να προσεγγίζει τις 94.000 αιτήσεις.

Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

Η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 70% έως 95% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το ανώτατο ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να αφορά εργασίες ανακαίνισης, με το σχετικό ποσοστό να κυμαίνεται μεταξύ 60% και 80% της συνολικής χρηματοδότησης. Οι ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 20%-40%.

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Με τον τρόπο αυτό μπορούν να χρηματοδοτηθούν εργασίες που αφορούν τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τη συνολική κατάσταση μιας παλαιάς κατοικίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή της απόδοση.

Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες

Βασική προϋπόθεση είναι η κατοικία να είναι παλαιά. Με βάση τους όρους που έχουν ανακοινωθεί, επιλέξιμα είναι ακίνητα με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 και επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τετραγωνικά μέτρα.

Η δράση καλύπτει δύο κατηγορίες κατοικιών. Η πρώτη αφορά σπίτια που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια κατοικία και χρειάζονται ανακαίνιση. Η δεύτερη αφορά κλειστά ακίνητα, τα οποία παραμένουν ανενεργά και μπορούν, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας.

Για τα κλειστά ακίνητα είχαν προβλεφθεί ειδικές ρυθμίσεις. Στα τέλη Αυγούστου αποφασίστηκε παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων επιλεξιμότητας, ενώ παράλληλα διευρύνθηκαν τα κριτήρια χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πενταετής υποχρέωση για τα κλειστά ακίνητα

Οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης. Η κατοικία πρέπει να διατηρήσει τη δηλωμένη χρήση της για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Εφόσον το ακίνητο διατίθεται προς ενοικίαση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βραχυχρόνια μίσθωση κατά την ίδια περίοδο. Η πρόβλεψη αφορά την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση και τη διασφάλιση ότι η επιδότηση θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση ακινήτων που σήμερα παραμένουν κλειστά.

Το επόμενο στάδιο του προγράμματος αφορά πλέον τους υποψηφίους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση. Η υποβολή των δικαιολογητικών και των στοιχείων για τις προβλεπόμενες δαπάνες αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική υπαγωγή και την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης και της προκαταβολής.