Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ενώ από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα από αυτά εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού. Το όχημα συνέχισε την πορεία του και τελικά σταμάτησε αφού προσέκρουσε σε τέταρτη κολώνα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, λίγο πριν από την είσοδο της πόλης της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, ενώ από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα από αυτά εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε διαδοχικά σε κολώνες φωτισμού. Το όχημα συνέχισε την πορεία του και τελικά σταμάτησε αφού προσέκρουσε σε τέταρτη κολώνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους δύο τραυματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργείται προανάκριση.