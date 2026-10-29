Υπάλληλος στο κέντρο ελέγχου H24 στον σταθμό Ατότσα έδωσε άδεια στον μηχανοδηγό του τρένου AVE να συνεχίσει με «κανονική ταχύτητα», αν και το πρωτόκολλο προβλέπει «κίνηση με ορατότητα», δηλαδή με μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ/ώρα.

Τα ηχητικά των συνομιλιών μεταξύ του κέντρου ελέγχου της Adif και των μηχανοδηγών των δύο τρένων που ενεπλάκησαν στο χθεσινό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, όπου τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσε στη δημοσιότητα το Cadena SER.

Τα ηχητικά προέρχονται από τις καταγραφές του κέντρου ελέγχου στην Ατότσα και αποτυπώνουν τις συνομιλίες μεταξύ των υπαλλήλων της Adif και των μηχανοδηγών των δύο τρένων την κρίσιμη στιγμή, όταν το σύστημα ασφαλείας LZB τέθηκε εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικής βλάβης, όπως εξήγησε την Τετάρτη ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Η πρώτη συνομιλία ξεκινά στις 08:31, όταν ο μηχανοδηγός του τρένου υψηλής ταχύτητας της Renfe καλεί το κέντρο ελέγχου στην Ατότσα.

Ο μηχανοδηγός αναφέρει βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και οι υπάλληλοι του εξηγούν ότι αυτή οφείλεται στην πτώση του κεντρικού συστήματος στην Ούρδα, που είχε ως αποτέλεσμα το τρένο να βρίσκεται σε κατάσταση «meta cero», δηλαδή να είναι ακινητοποιημένο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ακούγεται ο υπάλληλος της Adif να δίνει συγκεχυμένες οδηγίες. Ζητά από τον μηχανοδηγό να περιμένει λίγο, ενώ παράλληλα ακούγεται να συνομιλεί και να συμβουλεύεται άλλους συναδέλφους του στο κέντρο ελέγχου.

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Του ζητά να αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει το σύστημα, μέχρι που, περίπου πέντε λεπτά μετά την έναρξη της συνομιλίας, του επιτρέπει να συνεχίσει με «κανονική ταχύτητα». Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, αυτή η οδηγία οδήγησε στη σύγκρουση, καθώς ήταν αντίθετη με όσα προβλέπουν τα πρωτόκολλα.

Ο υπάλληλος της Adif έδωσε εντολή να συνεχίσει την πορεία με «κανονική ταχύτητα», ενώ έπρεπε να ζητήσει «κίνηση με ορατότητα», δηλαδή με μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιομέτρων την ώρα.

Ολόκληρη η απομαγνητοφώνηση της κλήσης του AVE προς το κέντρο ελέγχου:

Μηχανοδηγός: Ατότσα; Μου εμφάνισε βλάβη με μερικό αποκλεισμό 000. Με ακούς;

Κέντρο ελέγχου: Ναι, ναι, σε ακούω. Ήθελα να σου δώσω το τηλέφωνο.

Υπάλληλος: Με καλεί ήδη το 2080.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, θα του δώσω άδεια. Θα πρέπει να τους πούμε να το αποσυνδέσουν, βέβαια.

Υπάλληλος: Κάτι συμβαίνει.

Κέντρο ελέγχου: Αυτή τη στιγμή έχεις σημείο στάσης και meta cero, σωστά;

Μηχανοδηγός: Ναι.

Κέντρο ελέγχου: Έχει πέσει το κεντρικό σύστημα της Ούρδα. Γι’ αυτό ρωτάμε. Μου είπαν να δούμε αν μπορούν να κινηθούν γρήγορα. Περίμενε λίγο, εξετάζουμε αν πρέπει να το αποσυνδέσουμε ή όχι. Μια στιγμή.

Μηχανοδηγός: Εντάξει, εντάξει.

Κέντρο ελέγχου: Να το αποσυνδέσω; Το BCL, σωστά; Αμέσως. Να σημειώσω ότι θα το αποσυνδέσουμε, εντάξει;

Μηχανοδηγός: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Μια στιγμή, μου έχουν αφήσει εδώ το σημειωματάριο με τις οδηγίες και αυτό επίσης… Ειλικρινά…

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Πρόκειται για αποσύνδεση του… LZB4; Μηχανοδηγέ, αποσυνδέστε το.

Μηχανοδηγός: Ναι, με ποιον αριθμό;

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Περίμενε, κοιτούσα τις οδηγίες, γιατί εδώ λέει να το αποσυνδέσετε και να το επανασυνδέσετε, να το αποσυνδέσετε και να το επανασυνδέσετε. Περίμενε.

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Περιμένετε λίγο, έχουμε μπερδευτεί, γιατί λένε ότι θα το διορθώσουν. Μια στιγμή. Όχι, να το επανασυνδέσετε. (Ακούγεται θόρυβος.) Θα ξαναπαρουσιάσει βλάβη. Είναι το 4… Όταν περάσει την Ούρδα και τελειώσει το πρόβλημα, θα συνδεθεί ξανά;

Μηχανοδηγός: Εντάξει, άρα πρέπει να το επανασυνδέσω. Έπειτα, όταν περάσω την Ούρδα, όπου δεν θα έχουμε πλέον αυτά τα προβλήματα, θα επανέλθει η λειτουργία του όταν περάσω από κάποιο CDI, σωστά; Είναι το LZB4 και ο δικός μου αριθμός είναι 773.

Κέντρο ελέγχου CRC Ατότσα: Προς τον μηχανοδηγό του τρένου 2080, ώρα 08:36. Η οδηγία είναι η εξής: «Μηχανοδηγέ του τρένου 2080, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το LZB και συνεχίστε την πορεία σας με τη βοήθεια του BSL, με κανονική ταχύτητα».

Η μηχανοδηγός της Iryo ενημερώνει ότι το τρένο της είναι ακινητοποιημένο

Στις συνομιλίες ακούγεται επίσης η μηχανοδηγός του δεύτερου συρμού, της Iryo, να ενημερώνει ότι το τρένο της είχε σταματήσει μπροστά από το σήμα εισόδου της Ούρδα, στην επαρχία Τολέδο, λόγω «απώλειας μετάδοσης, με ταχύτητα-στόχο 40».

Από το κέντρο ελέγχου της Adif τής ζητούν να «αποσυνδέσει και να επανασυνδέσει το σύστημα LZB και να συνεχίσει την πορεία της με τη βοήθεια του BSL, με κανονική ταχύτητα».

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η μηχανοδηγός καλεί ξανά το κέντρο ελέγχου της Adif, καθώς δεν μπορεί να θέσει εκ νέου σε λειτουργία το ακινητοποιημένο τρένο.

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν και κάτι ακόμη: το κέντρο ελέγχου της Adif γνώριζε ότι το τρένο της Iryo, προς το οποίο κατευθυνόταν το AVE, ήταν ακινητοποιημένο στην ίδια γραμμή και πως η μηχανοδηγός αδυνατούσε να το επανεκκινήσει.

Η πρώτη κλήση της μηχανοδηγού της Iryo προς το κέντρο ελέγχου

Κέντρο Adif: 6076, εδώ Ατότσα. Καλημέρα.

Μηχανοδηγός: Καλημέρα, Ατότσα. Είχα απώλεια μετάδοσης με ταχύτητα-στόχο 40. Συνέχισα να κινούμαι με BSL, πέρασα από το επόμενο CDI, στο σημείο 113+200, αλλά δεν αποκαταστάθηκε η μετάδοση. Έχω σταματήσει μπροστά από το σήμα εισόδου της Ούρδα.

Κέντρο Adif: Εντάξει, έχετε ακινητοποιηθεί μπροστά από το σήμα εισόδου, σωστά;

Μηχανοδηγός: Ακριβώς.

Κέντρο Adif: Θα κλείσουμε το σήμα, θα αλλάξουμε την ένδειξή του και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Μηχανοδηγός: Εντάξει, όποτε θέλετε.

Κέντρο Adif: Εντάξει, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να κλείσουμε το σήμα.

Κέντρο Adif: Αλλάζουμε την ένδειξή του, εντάξει; Και τώρα θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Δεν σας δίνουμε άδεια να περάσετε το σήμα, εντάξει; Γι’ αυτό να προσέχετε τη σηματοδότηση. Θα σας συνδέσω με τον συνάδελφο.

Μηχανοδηγός: Εντάξει.

(Ακούγεται θόρυβος στο παρασκήνιο.)

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Εντάξει, λοιπόν, άκου, μηχανοδηγέ, με τον αριθμό 775.

Μηχανοδηγός: 775.

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Στις 08:41.

Μηχανοδηγός: Στις 08:41.

Κέντρο ελέγχου CRC Ατότσα: Μιλάμε με τον μηχανοδηγό του τρένου 6076, σωστά;

Μηχανοδηγός: Ναι, ακριβώς.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, μια στιγμή. Η οδηγία λέει: «Μηχανοδηγέ του τρένου 6076, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το σύστημα LZB και συνεχίστε την πορεία σας με τη βοήθεια του BSL, με κανονική ταχύτητα».

Μηχανοδηγός: Εντάξει, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, λοιπόν, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του diferímetro, θα συνεχίσουμε με BSL, εντάξει;

Μηχανοδηγός: Εντάξει, τέλεια.

Κέντρο ελέγχου: Ωραία, ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο.

Η δεύτερη κλήση της μηχανοδηγού της Iryo

Η μηχανοδηγός της Iryo κάλεσε το κέντρο ελέγχου της Adif επειδή δεν μπορούσε να θέσει ξανά το τρένο σε κίνηση.

Υπάλληλος κέντρου ελέγχου: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίστε όταν μπορέσετε. Και αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, καλέστε μας.

Κέντρο ελέγχου της Adif: 6076, εδώ Ατότσα.

Μηχανοδηγός: Καλημέρα. Το τρένο δεν μου επιτρέπει να επανεκκινήσω το σύστημα LZB και γι’ αυτό εξακολουθώ να είμαι ακινητοποιημένη μπροστά από το σήμα εισόδου.

Κέντρο ελέγχου: Εντάξει, λοιπόν, συνεχίστε όταν μπορέσετε, εντάξει; Και αν αντιμετωπίσετε προβλήματα, καλέστε μας.

Μηχανοδηγός: Εντάξει, τέλεια. Θα σας ενημερώσω τώρα. Ευχαριστώ.

(Στη συνέχεια ακούγεται συνομιλία μεταξύ υπαλλήλων του κέντρου ελέγχου)

Υπάλληλος: Πραγματικά, φίλε μου, πραγματικά… Το 6076 αντιμετωπίζει προβλήματα με τον εξοπλισμό. Έχει ένδειξη «Meta 40» μέχρι να σταματήσει… Έχει «Meta 40», επομένως συνεχίζει να κινείται μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Υπάλληλος: Περιμένετε λίγο… Αυτό κινείται…;

Άλλος υπάλληλος: Ναι, αλλά όχι. Έφτανε στο συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής με ένδειξη «Meta 40», ώστε να συνεχίσει με BSL. Δεν έχουμε αλλάξει…

Υπάλληλος: Μια στιγμή, το 2061 που βρίσκεται στην περιοχή της Ούρδα, δεν πρέπει να του δώσουμε εντολή αποσύνδεσης ή πρόκειται για κανονικό meta 0; Είμαστε... Είναι αποσύνδεση, σωστά; Δεν κάναμε αυτό; Στην Ούρδα έχουμε το πρόβλημα.

Τι προκύπτει από τις καταγραφές

Οι ηχογραφήσεις αποτυπώνουν τη διαχείριση της βλάβης στο σύστημα ασφαλείας, τις οδηγίες που δόθηκαν στους μηχανοδηγούς και το γεγονός ότι το κέντρο ελέγχου είχε ενημερωθεί για την ακινητοποίηση της Iryo.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι δόθηκε εντολή για συνέχιση με κανονική ταχύτητα, ενώ τα πρωτόκολλα φέρεται να προβλέπουν «κίνηση με ορατότητα», με ανώτατο όριο τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Με πληροφορίες από cadenaser.com