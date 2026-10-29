Η τραγωδία - με 68 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες - έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη, το τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία, μετά τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας, το δεύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα στη φετινή χρονιά, που στοίχισε τη ζωή σε 68 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ακόμη. Την ίδια ώρα, συγγενείς αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Τα τρένα, το ένα της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe και το άλλο της ιδιωτικής Iryo, κινούνταν το πρωί της Τετάρτης προς την ίδια κατεύθυνση, στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη νότια περιφέρεια της Ανδαλουσίας. Καθώς το τρένο της Iryo είχε ακινητοποιηθεί, εκείνο της Renfe έπεσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να εκτροχιαστούν κοντά στην πόλη Ούρδα.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι ακόμη 107 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Ένα σχολείο στο κοντινό χωριό Ούρδα, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, χρησιμοποιείται ως χώρος όπου οι συγγενείς μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τους αγαπημένους τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) έχει δημιουργήσει τέσσερα γραφεία στις πόλεις Μαδρίτη, Τολέδο, Κόρδοβα και Σεβίλλη, προκειμένου οι συγγενείς των θυμάτων να δώσουν δείγματα DNA και να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των αγνοουμένων.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί σημεία αιμοδοσίας στην Καστίλη-Λα Μάντσα και στη Μαδρίτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=XJDOxtPnO0w}

Επιζώντες περιγράφουν τις τραγικές στιγμές

Ο Χοσιμάρ Μεντίνα, ένας 31χρονος Περουβιανός που έκανε διακοπές στην Ισπανία με τη σύντροφό του, δήλωσε ότι κοιμόταν στο τρένο της Renfe όταν «ξύπνησα και βρισκόμουν στον αέρα».

Ο 42χρονος Πάμπλο Μεχία κατάφερε να σωθεί, έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι. Όπως είπε, η απόφασή του να αλλάξει θέση την τελευταία στιγμή τού έσωσε τη ζωή.

Φορώντας ένα γκρι πουλόβερ γεμάτο αίματα και κρατώντας τη σκισμένη βαλίτσα του, περιέγραψε «ένα πολύ δυνατό χτύπημα... πολλούς ανθρώπους στο πάτωμα, τον έναν πάνω στον άλλον, καθίσματα ξεριζωμένα, βαλίτσες, απόλυτο χάος».

«Νομίζω ότι ξαναγεννήθηκα», είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=geH1DRc3a1U}

«Ανεξήγητο», λέει ο υπουργός Μεταφορών

Η τραγωδία έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε, αφού επετράπη στο τρένο της Renfe να συνεχίσει την πορεία του, παρά το γεγονός ότι υπήρχε ενεργός κόκκινος σηματοδότης λόγω ακινητοποιημένου τρένου στις γραμμές μπροστά του, κατά παράβαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Όπως είπε ο υπουργός, το κόκκινο σήμα ενεργοποιήθηκε εξαιτίας βλάβης στις επικοινωνίες του ηλεκτρονικού συστήματος, η οποία οδήγησε στην αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας. Ωστόσο, ελήφθη η λανθασμένη απόφαση να επιτραπεί στο τρένο της Renfe να ξεκινήσει ξανά την πορεία του.

Ο ίδιος μίλησε για «ανεξήγητη» επανέναρξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, έπειτα από την τεχνική βλάβη του συστήματος ασφαλείας του δικτύου (LZB).

{https://x.com/visegrad24/status/2115472944520638831}

Δύσκολες ώρες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ερεύνησαν τα συντρίμμια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, αναζητώντας περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χρησιμοποίησαν γερανούς για να απομακρύνουν κομμάτια παραμορφωμένου μετάλλου.

Ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πέιτζ, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα θύματα, καθώς «δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να φτάσουμε στο κάτω μέρος των βαγονιών».

Η Πολιτοφυλακή της Ισπανίας (Guardia Civil) έχει δημιουργήσει τέσσερα γραφεία στις πόλεις Μαδρίτη, Τολέδο, Κόρδοβα και Σεβίλλη, προκειμένου οι συγγενείς να μπορούν να δώσουν δείγματα DNA και να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των θυμάτων. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί σημεία αιμοδοσίας στην Καστίλη-Λα Μάντσα και στη Μαδρίτη.

Η Κάρμεν Γκαρθία, ψυχολόγος του Ερυθρού Σταυρού, δήλωσε ότι ακολουθούν «πολλές και δύσκολες ώρες», καθώς «κάθε άνθρωπος θα διαχειριστεί την κατάσταση με τον δικό του τρόπο».

«Έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τι συνέβη, ανθρώπους θυμωμένους, λυπημένους και ανήσυχους. Η διαδικασία του πένθους θα είναι περίπλοκη», ανέφερε η Γκαρθία.

Δεύτερο δυστύχημα μέσα στο 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη σύγκρουση τρένων μέσα στο 2026, κάτι που προκαλεί αμφιβολίες για το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Τον Ιανουάριο, 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όταν δύο τρένα - πάλι ένα της Renfe και ένα της Iryo- συγκρούστηκαν στην ίδια γραμμή, στην Ανδαλουσία.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι είναι «απαράδεκτο μια χώρα όπως η Ισπανία να υφίσταται δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας μέσα στην ίδια χρονιά, όπως συνέβη τώρα».

Πρόσθεσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Εάν διαπιστωθεί ότι οφείλεται σε αστοχίες του συστήματος ασφαλείας ή σε αμέλεια, οι ελλείψεις αυτές θα αντιμετωπιστούν με τη «μέγιστη αυστηρότητα», δήλωσε.

Ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ζήτησε την άμεση διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, καθώς και μια «πλήρη και ανεξάρτητη αξιολόγηση» ολόκληρου του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου.

«Η Ισπανία έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι συμβαίνει με τις υποδομές της», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Με πληροφορίες από Guardian, France24