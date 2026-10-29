Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης.

Την επίσημη και θεσμική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζητά ο Νικόλας Φαραντούρης, μετά τις καταγγελίες της Λάουρα Κοβέσι για απόπειρες εκφοβισμού και παρεμπόδιση του έργου της στην Ελλάδα.

Με αφορμή τα όσα ανέφερε σε συνέντευξή της η ευρωπαία εισαγγελέας στο Politico, ότι «η πιο απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σημειώθηκε στην Ελλάδα», ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «οι δηλώσεις αυτές εγείρουν έντονη ανησυχία για την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αποτελεσματική προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, οι πεπερασμένοι πόροι του οποίου πρέπει να πιάνουν τόπο, ιδίως σε μια περίοδο που κάποιοι θέλουν περικοπές σε κρίσιμους τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας και η Συνοχή».

Τα τρία αιτήματα προς την Κομισιόν

Για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, τονίζει ότι «η διασφάλιση της ασφαλούς, πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί νομική και θεσμική υποχρέωση κάθε συμμετέχοντος κράτους μέλους».

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να τοποθετηθεί επισήμως για τις καταγγελίες περί εκφοβισμού και παρακώλυσης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ζητά επίσης συγκεκριμένες ενέργειες που θα εξασφαλίζουν ότι η συνεργασία των κρατών μελών με την Εισαγγελία θα γίνεται με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια.

Το τρίτο αίτημα αφορά μέτρα προστασίας της ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών ανακριτικών αρχών, ώστε οι καταγγελίες για απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια να ερευνώνται χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.

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Η προστασία των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Στις σημερινές δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο ευρωβουλευτής συνέδεσε την προστασία των ερευνών με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων:

«Παλεύουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για περισσότερους πόρους σε μια περίοδο που οι κυβερνήσεις στο Συμβούλιο προχωρούν σε περικοπές. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας και κάθε κράτους μέλους και κάθε πολίτη τα χρήματα να πιάνουν τόπο και όχι να διασπαθίζονται σε παράνομες δραστηριότητες και αδιαφανείς δραστηριότητες. Απειλές και εκφοβισμός των ανακριτικών και ελεγκτικών Αρχών δεν μπορεί να γίνει ανεκτός».

{https://x.com/NFarantouris/status/2115732824477094265}