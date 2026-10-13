«Που πάνε τα ευρωπαϊκά χρήματα για τους ψαράδες μας;» ρωτά ο Νικόλας Φαραντούρης, γνωστοποιώντας ότι κατέθεσε σχετική ερώτηση στην Κομισιόν.

Με ερωτήσεις προς την Κομισιόν και την Ελληνική Κυβέρνηση επανέρχεται με ανάρτησή του στα social media ο Νικόλας Φαραντούρης.

«Που πάνε τα ευρωπαϊκά χρήματα για τους ψαράδες μας; "Γαλάζιοι λαγοκέφαλοι" ροκάνισαν 52 εκατομμύρια μεταξύ 2021-2026, τα οποία προορίζονταν για ψαροκάικα, δίχτυα, παραγάδια και αλιευτικό εξοπλισμό για τους Έλληνες ψαράδες μας. Που πήγαν; Σε μασατζίδικα, καφετέριες, αναψυκτήρια, πολυτελή εστιατόρια και ξενοδοχεία και κομμωτήρια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε βίντεο που «ανέβασε» στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και καταλήγει: «Κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητώ επιτέλους να ενημερωθώ πού πάνε τα κονδύλια της αλιευτικής πολιτικής και ζητώ εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Επιτέλους, φτάνει πια η λεηλασία του δημοσίου χρήματος».

{https://www.youtube.com/watch?v=IPiBGr5SP9Y}