Η παρέμβαση του Νικόλα Φαραντούρη έρχεται σε συνέχεια της καταγγελίας που υπέβαλε το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την αλιεία.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, τις καταγγελίες για τη φερόμενη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας σε εμπορικές δραστηριότητες άσχετες με τον κλάδο. Με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής ζητά να διερευνηθούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστεί εάν τα συγκεκριμένα κονδύλια αξιοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό τους.

Η παρέμβαση του Νικόλα Φαραντούρη έρχεται σε συνέχεια της καταγγελίας που υπέβαλε στις 7 Οκτωβρίου 2026 το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για την αλιεία.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, κατά την περίοδο 2021-2026, τουλάχιστον 52 εκατ. ευρώ από πόρους του προγράμματος Leader Αλιείας, οι οποίοι προορίζονταν για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του αλιευτικού κλάδου, φέρονται να διοχετεύθηκαν μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται καφετέριες, εστιατόρια, κτηνιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, γυμναστήρια και πολυτελή τουριστικά καταλύματα, που, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν συνδέονται με την αλιευτική δραστηριότητα.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει εάν έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης έκθεσης και εάν προτίθεται να εξετάσει τις καταγγελίες, ζητώντας εξηγήσεις από το αρμόδιο ελληνικό υπουργείο και συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους και αξιοποιούνται για τη στήριξη της αλιείας. Ο Νικόλας Φαραντούρης συνδέει την υπόθεση με τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλιείς, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιβίωση του κλάδου.

Σε δηλώσεις του από τον Πειραιά, υποστήριξε ότι 11.000 παράκτιοι αλιείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο οικονομικής καταστροφής, εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους, των αθέμιτων πρακτικών Τούρκων αλιέων και των πιέσεων από funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

«Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει ποια κονδύλια ελέγχονται, πού διοχετεύθηκαν και με ποια αιτιολογία», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.