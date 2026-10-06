Ο Φαραντούρης ζητά να αποσαφηνιστούν ποια μέτρα οφείλει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση.

Νέα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για τον αγροτικό τομέα, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Αφορμή για την παρέμβασή του αποτελούν, σύμφωνα με όσα αναφέρει, διαδοχικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές σχετικά με πλημμέλειες στο σύστημα διαχείρισης αγροτικών κονδυλίων και, ειδικότερα, στις πληρωμές που αφορούν τη βιολογική παραγωγή.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Φαραντούρης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί ήδη από τον Ιούλιο, κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές επιστολή-έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG AGRI).

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, κεντρικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δεν παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις ώστε οι πληρωμές για τη βιολογική παραγωγή να κατευθύνονται αποκλειστικά σε επιλέξιμους δικαιούχους.

Ο ίδιος αναφέρει ότι ακολούθησε δεύτερη επιστολή-έκθεση της DG AGRI, η οποία φέρεται να κοινοποιήθηκε στις ελληνικές αρχές στις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτήν, κατά τα αναφερόμενα, προτείνεται κατ’ αποκοπήν δημοσιονομική διόρθωση τουλάχιστον 25%, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών η διόρθωση φέρεται να φθάνει ακόμη και στο 100%.

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Φαραντούρης: Θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα επιστροφής ακόμα και του συνόλου των επιδοτήσεων

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα επιστροφής ακόμη και του συνόλου των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για τον πρωτογενή τομέα.

Με τη γραπτή ερώτησή του, ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει ποια μέτρα οφείλει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και, παράλληλα, ποιες ενέργειες απαιτούνται ώστε να προστατευθούν οι πραγματικοί και νόμιμοι δικαιούχοι των ενισχύσεων.

Σε δήλωσή του από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι χειρισμοί της θέτουν σε κίνδυνο έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της ελληνικής οικονομίας.

«Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού γνωρίζω την αξία των πεπερασμένων ευρωπαϊκών πόρων, για τους οποίους δίνουμε μάχη να διατηρηθούν αλώβητοι στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εμφανίζεται ανεύθυνη ως προς έναν ευαίσθητο τομέα στο χείλος του γκρεμού. Ο αγροτοδιατροφικός τομέας οδηγείται στα βράχια επειδή κάποιοι μαθητευόμενοι μάγοι δεν φρόντισαν να τον θωρακίσουν», ανέφερε.

Ο κ. Φαραντούρης κατέληξε τονίζοντας ότι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι η διασφάλιση των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για τον πρωτογενή τομέα: «Το ΠΑΣΟΚ έχει προτεραιότητα να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους».