«Ο κάθε πολίτης δικαιούται να έχει μία δόση και μία ρύθμιση που μπορεί να την αντέξει και η οποία να δεσμεύει τον πιστωτή του», αναφέρει ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

«Αν πληρώνεις τη δόση σου και το σπίτι σου βρέθηκε σε πλειστηριασμό παρ’ όλα αυτά, ο υπουργός υπόσχεται ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Λυρίτσης.

«Ναι. Αλλά αυτό ήτανε παράνομο έτσι κι αλλιώς και πριν από αυτό. Με νόμο που υπήρχε.

Το πρόβλημα δεν είναι ότι λείπουν οι κανόνες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τους επιβάλλει το κράτος. Γιατί δεν θέλει και δεν μπορεί. Η παρούσα κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί», προσθέτει σε ανάρτησή του ο Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η ΕΛ.Α.Σ λέει κάτι εντελώς διαφορετικό.

Επαναθεμελίωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Ο κάθε πολίτης δικαιούται να έχει μία δόση και μία ρύθμιση που μπορεί να την αντέξει και η οποία να δεσμεύει τον πιστωτή του.

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Οι servicers θα υποχρεούνται σε έγγραφη πρόταση ρύθμισης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας εκτέλεσης».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/reel/1407053551634755}