Μεγάλος θόρυβος για την αίθουσα που δημιουργήθηκε για τη δίκη των υπευθύνων της τραγωδίας των Τεμπών. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν την ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου Δημήτρη Λυρίτση, μέλους του ΔΣ του ΔΣΑ, με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το πραγματικό κόστος και το χρονοδιάγραμμα της δημιουργίας της αίθουσας. Θα φρίξετε!

Η ανάρτηση Λυρίτση

Η διαμόρφωση της δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, εξελίχθηκε σε ένα έργο με συνεχείς τροποποιήσεις, αυξανόμενο κόστος και αλλεπάλληλες παρατάσεις, ενώ το τελικό αποτέλεσμα έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις ομαλής διεξαγωγής μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης.

Από τα επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι η αρχική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με ποσό 1.110.000 ευρώ με ΦΠΑ, από πόρους του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για το έργο «Διαμόρφωση νέας δικαστικής αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ)». Ο χώρος παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ειδικά για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2024 με συμβατικό τίμημα 760.887,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 943.500,02 ευρώ με ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίστηκε σε δύο μήνες, έως 26 Νοεμβρίου 2024, γεγονός που δείχνει ότι το έργο αντιμετωπίστηκε αρχικά ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια εγκρίθηκε ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών, με αποτέλεσμα η δαπάνη να αυξηθεί και να φτάσει περίπου στο ύψος του αρχικού προϋπολογισμού. Ακολούθησε η υπογραφή της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης τον Ιούλιο του 2025, με πρόσθετες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες μετά την έναρξη του έργου. Με τον δεύτερο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και τη συμπληρωματική σύμβαση, το καθαυτό κατασκευαστικό κόστος της αίθουσας διαμορφώθηκε τελικά σε 1.608.704,61 ευρώ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.191.085,58 ευρώ αφορούν την αρχική σύμβαση όπως τροποποιήθηκε και 417.619,03 ευρώ τη συμπληρωματική. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 44% σε σχέση με το αρχικό συμβατικό τίμημα.

Παράλληλα με το κατασκευαστικό έργο εγκρίθηκαν και χωριστές δαπάνες για να καταστεί ο χώρος λειτουργικός ως δικαστήριο. Στις αποφάσεις περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού πληροφορικής, επίπλων, μαγνητικών πυλών και ανιχνευτών μετάλλων, συσκευής X-Ray, συστήματος βιντεοεπιτήρησης, κινητών κιγκλιδωμάτων, οικίσκων φύλαξης, πρόσθετου γραφειακού εξοπλισμού, καθώς και συμβάσεις καθαρισμού, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης της αίθουσας έως και το τέλος του 2026. Οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν συνολικά τις 200.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό δημόσιο κόστος που συνδέεται με τη διαμόρφωση, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία της αίθουσας να ξεπερνά τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του χρονοδιαγράμματος. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν η 26η Νοεμβρίου 2024. Στη συνέχεια εγκρίθηκε πρώτη παράταση έως 30 Μαρτίου 2025, δεύτερη έως 26 Απριλίου 2025 και τρίτη έως 30 Σεπτεμβρίου 2025. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας εγκρίθηκε τελικά και τέταρτη παράταση έως 21 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης.

Έτσι, ένα έργο που αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες, εξελίχθηκε σε έργο διάρκειας άνω του ενός έτους, με συνεχείς τροποποιήσεις, πρόσθετες εργασίες και διαδοχικές εγκρίσεις νέων πιστώσεων, ενώ οι σχετικές δαπάνες συνεχίζονται διοικητικά και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Το τελικό αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η αίθουσα αυτή προοριζόταν να φιλοξενήσει μια από τις μεγαλύτερες ποινικές δίκες των τελευταίων ετών, με μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, εκατοντάδες συνηγόρους, εκατοντάδες μάρτυρες και έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας.

Όταν όμως, μετά από δαπάνη που ξεπερνά τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ και μετά από τέσσερις παρατάσεις του έργου, διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις για τη χωρητικότητα, τη λειτουργικότητα και τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, τότε φαίνεται ότι, παρά τον χρόνο που δόθηκε και τα χρήματα που δαπανήθηκαν, ο σχεδιασμός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό που ήταν εξαρχής το ζητούμενο, ήτοι έναν χώρο κατάλληλο για να διεξαχθεί με ασφάλεια, τάξη και αξιοπρέπεια μια δίκη που αφορά ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

