Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν φταίει ο χώρος, φταίει ο κόσμος...

Την εξήγηση ότι «τις πρώτες ημέρες πηγαίνει περισσότερος κόσμος» έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το σημερινό χάος που προκλήθηκε στην αίθουσα όπου ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών, με... αποκλεισμένους δημοσιογράφους και συγγενείς θυμάτων να ψάχνουν - μάταια - καρέκλα για να κάτσουν.

«Είναι χρέος να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δυστυχώς, μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, παρεισφρέουν και κάποιοι που με πολιτικά κίνητρα προσπαθούν να πυρπολήσουν τη διαδικασία, να την καθυστερήσουν. Δεν αναφέρουμε σε συγγενείς ή συνηγόρους, πλην κάποιων με τα γνωστά σόου που κάνουν», είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Αναφορικά με τα παράπονα που ακούγεται για την επιλογή του χώρου διεξαγωγής της δίκης, τόνισε: «Ρωτήσαμε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αίθουσα κατασκευάστηκε για τις ανάγκες τις δίκης (...) Τα καθίσματα ξεπερνούν συνολικά τα 460. Οι κατηγορούμενοι είναι 36. Στην Ανάκριση είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορεί να ξέρει το υπουργείο πόσοι θα είναι στη δίκη».

Ο ίδιος, μάλιστα, εκτίμησε «από την εμπειρία του», ότι «τις πρώτες ημέρες πηγαίνει περισσότερος κόσμος».

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται πολωτικές πιέσεις. Χρειάζεται από διάφορους με πολιτικά κίνητρα ηρεμία και νηφαλιότητα. Να σεβαστούμε κυρίως τους συγγενείς», πρόσθεσε.