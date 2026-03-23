Ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη: Δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς - Έφτασαν οι πρώτοι συγγενείς

Αναβιώνει σήμερα μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα, αυτή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής 57 ανθρώπων, κατά κύριο λόγο νέων.

«Δικαίωση θα ήταν να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Εμείς ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων» ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Παύλος Ασλανίδης, λίγη ώρα πριν αρχίσει η δίκη για την τραγωδία.

Γιατί δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στον σταθμό της Λάρισας; Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας, ούτε η αυτόματη πέδηση, ούτε η επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχων και μηχανοδηγων, ούτε καν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες; Ποιός ή ποιοί φταίνε για όλα αυτά και σε ποιο βαθμό;

6908941_2c922.jpg

Είναι ερωτήματα που θα κληθεί από σήμερα και για τα επόμενα χρόνια να απαντήσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα.

Με μία ογκωδέστατη δικογραφία, που ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, με πάνω από 500 αναγνωστεα έγγραφα, με ηχητικά, βίντεο, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων ξεκινά σήμερα.

6908959_7edfa.jpg

Θα διεξάγεται στο κτίριο που λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επισήμως πλέον το κτίριο για όσο θα διαρκέσει η δίκη θα ανήκει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα κάθονται από σήμερα 36 μη πολιτικά πρόσωπα, στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, πρώην διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, η πρώην Πρόεδρος της ΡΑΣ, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, ο πρώην επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, οι δύο σταθμάρχες που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους.

6908969_5abf9.jpg

6908965_f6f1e.jpg


  • Χούπας: «Έχω κάνει μήνυση του μακελάρη των Τεμπών»

    08:56:11

  • Με δάκρυα στα μάτια οι συγγενείς

    08:49:06

    Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα. Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια σφιγγοντας ο ένας το χέρι του αλλου.

  • Συγγενής θυμάτων προς πρώην πρόεδρο ΟΣΕ: «Από εμάς θα το βρεις»

    08:47:02

    Χαμός επικράτησε στην αίθουσα όταν εμφανίστηκε ο μόνος εκ των κατηγορουμένων, Σπύρος Πατέρας, πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ.

    Μπήκε στην αίθουσα η οικογένεια Πλακιά και κάποιος από τους συγγενείς φώναζε προς τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη».

  • Η σύνθεση του δικαστηρίου

    08:40:41

    Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

    Η σύνθεση του δικαστηρίου αποτελείται από τρεις δικαστές, την πρόεδρο και δύο πάρεδρους, ενώ έχουν επίσης κληρωθεί και δύο αναπληρωτές, σε περίπτωση ανάγκης αναπλήρωσης της προέδρου και ενός μέλους. Ως προς την εισαγγελική αρχή πέραν της εισαγγελέως έχει κληρωθεί και αναπληρωτής αυτής.

  • Ασλανίδης: «Θέλουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων»

    08:37:39

    Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, φτάνουν σταδιακά από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

    Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

    Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

  • Συγκεντρωμένος κόσμος έξω από την αίθουσα

    08:35:44

    6908939 b43e2

  • Καρυστιανού: «Δεν είμαι αισιόδοξη για τη δίκη»

    08:32:59

    «Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη, θα ήθελα να ζω σε μια χώρα που η Δικαιοσύνη, λειτουργεί αυτόνομα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει» είπε η Μαρία Καρυστιανού προσερχόμενη στη δίκη.

  • Φτάνουν οι πρώτοι συγγενείς

    08:31:09

