Ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη: Δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς - Έφτασαν οι πρώτοι συγγενείς

Αναβιώνει σήμερα μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στη χώρα, αυτή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής 57 ανθρώπων, κατά κύριο λόγο νέων.

«Δικαίωση θα ήταν να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Εμείς ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων» ανέφερε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Παύλος Ασλανίδης, λίγη ώρα πριν αρχίσει η δίκη για την τραγωδία.

Γιατί δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στον σταθμό της Λάρισας; Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας, ούτε η αυτόματη πέδηση, ούτε η επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχων και μηχανοδηγων, ούτε καν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες; Ποιός ή ποιοί φταίνε για όλα αυτά και σε ποιο βαθμό;

Είναι ερωτήματα που θα κληθεί από σήμερα και για τα επόμενα χρόνια να απαντήσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη Λάρισα.

Με μία ογκωδέστατη δικογραφία, που ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, με πάνω από 500 αναγνωστεα έγγραφα, με ηχητικά, βίντεο, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων ξεκινά σήμερα.

Θα διεξάγεται στο κτίριο που λειτουργούσε ως συνεδριακό κέντρο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επισήμως πλέον το κτίριο για όσο θα διαρκέσει η δίκη θα ανήκει στο υπουργείο Δικαιοσύνης.



Στο εδώλιο του κατηγορούμενου θα κάθονται από σήμερα 36 μη πολιτικά πρόσωπα, στελέχη ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, πρώην διευθυντικά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, η πρώην Πρόεδρος της ΡΑΣ, ο σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας, ο πρώην επιθεωρητής διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα, οι δύο σταθμάρχες που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους.

