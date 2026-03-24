Στην ίδια αίθουσα θα συνεχιστεί η δίκη των Τεμπών την 1η Απριλίου.

Την 1η Απριλίου που θα ξανα - ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών δεν θα έχει αλλάξει τίποτε. ..Τουλάχιστον ως προς την αίθουσα και την χωρητικότητα της. Το απόλυτο μπάχαλο που σημάδεψε χθες - πρώτη ημέρα της δίκης - με τους δικηγόρους και τους συγγενείς να στοιβάζονται σαν σαρδέλες μέσα στην δικαστική αίθουσα αξιώνοντας άλλο χώρο- δεν αλλάζει την κυβερνητική απόφαση να διενεργηθεί η δίκη στην συγκεκριμένη αίθουσα.

«Είναι η μεγαλύτερη αίθουσα» η θέση της κυβέρνησης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδης επιμένει ότι η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» στη Λάρισα είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην χώρα.

Μεγαλύτερη- όπως υποστηρίζει – και από αυτήν του Εφετείου Αθηνών χωρητικότητας 350-400 ατόμων.

«Ας μας υποδείξει κάποιος μεγαλύτερη αίθουσα. Εκτός και αν δικάσουμε σε γήπεδό» λένε κυβερνητικοί παράγοντες και ρίχνουν το γάντι σε όσους αντιδρούν...

Το μπάχαλο αποδίδεται σε έλλειψη ταξιθέτη ..

Οι πληροφορίες του Dnews από την κυβέρνηση αποδίδουν το πανδαιμόνιο στην έλλειψη ταξιθέτη!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο γεγονός, δηλαδή, ότι δεν υπήρξε κανείς να οργανώσει την είσοδο των εμπλεκομένων στην αίθουσα σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Αποτέλεσμα , να μπουν ταυτόχρονα όλοι οι δικηγόροι και όλοι οι συγγενείς στη κυρίως αίθουσα και να γίνει το αδιαχώρητο. Με τους συγγενείς να καταγγέλλουν την κυβέρνηση και να φεύγουν απογοητευμένοι. ..Το Προεδρείο να μην μπορεί να βάλει τάξη και να αναγκάζεται να διακόψει. ..Και τους δικηγόρους να απειλούν με αποχή.

Απροετοίμαστοι για την πολύκροτη δίκη

Δηλαδή, στην μεγαλύτερη δίκη της δεκαετίας οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν σκέφθηκαν ότι την πρώτη ημέρα έναρξης της δίκης – που παίζονται όλες οι εντυπώσεις- θα έπρεπε να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι.. Ώστε να μην δώσουν δικαιώματα στους ταλαιπωρημένους επί τρία χρόνια συγγενείς των θυμάτων..

Ποια ήταν όμως η διάταξη που έπρεπε να ακολουθηθεί -σύμφωνα με την κυβέρνηση -και καταστρατηγήθηκε από τους υπεύθυνους για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης;

Ποια είναι η χωρο-διάταξη της αίθουσας

Η κυρίως δικαστική αίθουσα φτιάχτηκε για να χωράει 312 άτομα. 36 κατηγορούμενους και 276 δικηγόρους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έγινε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας που ανέλαβε να μετατρέψει ένα συνεδριακό κέντρο σε δικαστικό χώρο με τις υποδείξεις του Εφετείου Λάρισας, με την Περιφέρεια να διευκρινίζει πως η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον υπουργό Δικαιοσύνης. Ανεβάζοντας μέσα στα τρία χρόνια τον αρχικό αριθμό των δικηγόρων από τους 130 στους 250.

Θεωρητικά λοιπόν η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χωρητικότητα είναι μετρημένη με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν ότι όσοι θέλουν να δημιουργήσουν ένταση και πρόβλημα θα το κάνουν για οποιονδήποτε λόγο «Και 1.000 άτομα να χωρούσε η αίθουσα κάποιοι θα απαιτούσαν να χωράει 2.000 άτομα» λένε και καταγγέλλουν προβοκάτσια για το γεγονός ότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι ανοιγόκλειναν τα φώτα της αίθουσας. «Επίτηδες ορισμένοι άνοιγαν και έκλειναν τους διακόπτες» ισχυρίζονται κυβερνητικοί παράγοντες.

Σε δεύτερη αίθουσα οι συγγενείς

Από εκεί και πέρα υπάρχει και μία δεύτερη αίθουσα σε μικρή απόσταση από την πρώτη (την χωρίζουν κάποια σκαλιά) στην οποία προορίζονται να κάθονται οι συγγενείς των θυμάτων. Πρόκειται για μία αίθουσα που χωράει 135 άτομα και διαθέτει γιγαντοοθόνες για να μπορούν οι παραβρισκόμενοι να παρακολουθούν live την δίκη.

Σύμφωνα λοιπόν με τους αρχικούς υπολογισμούς το διαμορφωμένο δικαστήριο στη Λάρισα χωράει 447 – 450 άτομα. «Όσα απαιτείται να βρίσκονται στη δίκη» λένε οι δικαστικές πηγές.

«Σε δεκαπέντε μέρες η αίθουσα θα είναι μισοάδεια»

«Την πρώτη μέρα εμφανίστηκαν και επιπλέον 50 δικηγόροι που δεν θα μετέχουν στη δίκη. Επίσης, εμφανίστηκαν μόνο 3 από τους 36 δικηγόρους. Αν αφαιρέσει κανείς όσους πήγαν χωρίς να έχουν δουλειά και τα άδεια έδρανα των κατηγορουμένων – μετά τους προπηλακισμούς – οι εμπλεκόμενοι θα χωρούν άνετα» υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές που προβλέπουν ότι μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο της δίκης η αίθουσα θα είναι μισοάδεια..

Γιατί; Διότι υπάρχει η εκτίμηση ότι όπως συμβαίνει σε όλες τις δίκες σιγά – σιγά κάποιοι Αθηναίοι δικηγόροι κα αρκετοί συγγενείς θα σταματήσουν να πηγαινοέρχονται στη Λάρισα για τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια που θα διαρκέσει η δίκη.