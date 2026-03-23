Για το φιάσκο της δίκης των Τεμπών τοποθετήθηκε η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις τραγικές συνθήκες κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, επισημαίνοντας προβλήματα στην οργάνωση και τη χωρητικότητα της αίθουσας.

Διευκρινίζει ότι η αίθουσα κατασκευάστηκε βάσει σχεδίων του υπουργείο Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς καμία αρμοδιότητα της Περιφέρειας στον σχεδιασμό ή τις προδιαγραφές.

Τονίζει ότι ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων ήταν αναμενόμενος και ότι η ευθύνη για την επαρκή προετοιμασία και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ανήκει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Όσα ανέφερε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την ανεπίτρεπτη κατάσταση που επικράτησε κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

Η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της.

Ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων (δικηγόρων, διαδίκων και κοινού) θα έπρεπε να είναι αναμενόμενος από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είχαν και τη θεσμική ευθύνη για τον επαρκή σχεδιασμό και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διεξαγωγής της δίκης».