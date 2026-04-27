Η νέα διακοπή της δίκης των Τεμπών προκάλεσε για άλλη μία φορά την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων.

Τα όσα τραγελαφικά διαδραματίζονται στη δίκη για τα Τέμπη καταγγέλει ο «Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023», με αφορμή τη νέα απόφαση για τη διακοπή της δίκης με πρόσχημα την «ανακαίνιση» της αίθουσας.

Η καταγγελία επισημαίνει ότι, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να επαναφέρει το αφήγημα του «ανθρώπινου λάθους», αποδίδοντας εκ νέου την ευθύνη αποκλειστικά στον σταθμάρχη, παρά τα στοιχεία που ,όπως υποστηρίζεται, αναδεικνύουν διαχρονικές ευθύνες του κράτους και των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για προσπάθεια συγκάλυψης, καθώς καταγγέλλεται ότι προφυλάχθηκαν πολιτικά πρόσωπα, ολοκληρώθηκε βιαστικά η ανάκριση και διαμορφώθηκε ένα ελλιπές κατηγορητήριο, ενώ η υπόθεση «τεμαχίστηκε» σε επιμέρους δίκες.

Τέλος, επικρίνεται η νέα αναβολή της διαδικασίας, με αφορμή τεχνικές εργασίες στην αίθουσα, η οποία –όπως τονίζεται– δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις και ενισχύει την αίσθηση παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Παρά τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις, η αλήθεια θα αναδειχθεί, τόσο εντός όσο και εκτός δικαστικών αιθουσών, ως ηθική υποχρέωση απέναντι στα θύματα.

Αναλυτικά η καταγγελία:

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου να επαναφέρει το αφήγημα του «ανθρώπινου λάθους», καθώς και τη νέα απόφαση για διακοπή της δίκης με πρόσχημα την «ανακαίνιση» της αίθουσας.

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση και την ανάδειξη του θέματος.

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα, τρία χρόνια μετά τα εκκωφαντικά αποδεικτικά στοιχεία που αναδεικνύουν τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, της ΕΕ, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχείρησε προκλητικά σήμερα να επαναφέρει την απαράδεκτη δικαιολογία του ανθρώπινου λάθους, ότι «για όλα φταίει ο σταθμάρχης», με την αίτηση για υποστήριξη της κατηγορίας που κατέθεσε.

Αφού φρόντισε να προφυλάξει τους υπουργούς της, αφού κατάφερε μαζί με τη δικαιοσύνη να κλείσει άρον άρον την ανάκριση, να στήσει ένα ελλιπέστατο κατηγορητήριο, να τεμαχίσει την υπόθεση σε διάφορες δίκες, τώρα παίζει χωρίς ντροπή το ίδιο χαρτί των πρώτων ωρών του εγκλήματος!

Και σα να μην έφτανε αυτό, βάζει νέα εμπόδια στη διαδικασία με την απόφαση του δικαστηρίου για αναβολή της υπόθεσης τουλάχιστον για όλο το μήνα Μάιο, προκειμένου «να ανακαινιστεί η αίθουσα». Όχι μόνο ομολογεί όσα ως Σύλλογος καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή για τους απαράδεκτους όρους διεξαγωγής της δίκης, τώρα αξιοποιεί την κατάσταση για νέες αναβολές. Με τις πλάτες της δικαιοσύνης, αφού ανέβαλε επ’ αόριστον τη δίκη για τα βίντεο, τώρα επιχειρεί να καθυστερήσει και την κύρια δίκη για το έγκλημα!

Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το εχθρικό για όλους εμάς κράτος δεν θα τα καταφέρουν. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Το οφείλουμε στους αγαπημένους μας.

