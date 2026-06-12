Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθούν να σηκώνουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία οφείλουν συνολικά 1,468 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους.

Στα 3,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο τέλος Απριλίου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς προμηθευτές και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αν και καταγράφεται μικρή μείωση κατά 73 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο, το ύψος των χρεών εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη ρευστότητα της αγοράς.

Το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθούν να σηκώνουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία οφείλουν συνολικά 1,468 δισ. ευρώ στους προμηθευτές τους. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 326% σε σχέση με το τέλος του 2019, όταν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις ανέρχονταν σε μόλις 344 εκατ. ευρώ, αναδεικνύοντας τη διαρκή πίεση που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας.

Παράλληλα, αύξηση καταγράφεται και στις υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ανήλθαν στα 336 εκατ. ευρώ από 308 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αυξήθηκαν στα 730 εκατ. ευρώ από 668 εκατ. ευρώ.

Τα χρέη προς τους προμηθευτές του Δημοσίου διαμορφώθηκαν συνολικά στα 2,92 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου, έναντι 2,57 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025. Εάν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 737 εκατ. ευρώ, ο συνολικός λογαριασμός φτάνει τα 3,65 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιορίστηκαν ελαφρώς στα 737 εκατ. ευρώ από 766 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Από αυτά, 371 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που εκκρεμούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, αν και σχεδόν τα μισά δεν μπορούν να καταβληθούν λόγω έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών ή μη ανταπόκρισης των δικαιούχων. Το πραγματικά ληξιπρόθεσμο ποσό περιορίζεται έτσι στα 179 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 366 εκατ. ευρώ βρίσκονται ακόμη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επεξεργασίας.