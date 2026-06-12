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Επίσκεψη στο Βελιγράδι θα πραγματοποιήσει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Βελιγράδι σήμερα, όπου θα συναντηθεί, στις 11:25 π.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας Μάρκο Ντούριτς (Marko Đurić), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν, στις 12:10 μ.μ., δηλώσεις των δύο υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο.

Κατά την επίσκεψή του στο Βελιγράδι, ο κ. Γεραπετρίτης θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς (Aleksandar Vučić) και τον Πρωθυπουργό της Σερβίας Ντάρο Μπακούτη (Đuro Macut).