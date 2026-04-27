Νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ως «εντελώς υποκριτική» τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του δημοσίου.

Αναπαράγοντας το αφήγημα του «ανθρώπινου λάθους», το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών μόνο για τους κατηγορουμένους τρεις σταθμάρχες και τον πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ.

Μάλιστα η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους ολοκληρώνοντας την επιχειρηματολογία της υποστήριξης της κατηγορίας, «απαντώντας» στις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων εξήγησε ότι η δήλωση έγινε κατ ' εντολή του υπουργού Μεταφορών.

«Υποκριτική δήλωση»

Νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ως «εντελώς υποκριτική» τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του δημοσίου.

Επίσης υπενθυμίζουν την αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που έχει επιδικάσει αμετάκλητα αποζημίωση σε συγγενείς θύματος, αναγνωρίζοντας εμμέσως τις ευθύνες του δημοσίου στην τέλεση του πολύνεκρο δυστυχήματος.

Ανθρώπινο λάθος

Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του κράτους δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας για τον σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, τους δύο σταθμάρχες που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους και τον πρώην επιθεωρητή διοίκησης.

Έκανε επίκληση σε έγγραφο του υπουργού Μεταφορών ότι το δυστύχημα συνιστά γεγονός εξαιρετικής βαρύτητας για δημόσια ασφάλεια, λόγω της σοβαρήςπροσβολής του εννόμου αγαθού ασφάλειας συγκοινωνιών. Το υπουργείο κρίνει ότι συντρέχει λόγος υποστήριξης λόγω πράξεων και παραλείψεων των κατηγορουμένων. Έτσι, προκλήθηκε ηθική βλάβη του δημοσίου, προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών σε κρατικούς θεσμούς και περιουσιακή ζημιά που συνδέεται αιτιωδως. Όλα αυτά μόνο για τους 4 πρώην κατηγορούμενους.

Σε αυτούς τους 4 κατηγορούμενους το υπουργείο και το ΝΣΚ εντοπίζει τον «στενό αυτουργικο πυρήνα». Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο στις 9 το πρωί με τις ενστάσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις υποστήριξης κατηγορία.